/Поглед.инфо/ На Доналд Тръмп беше предложено неочаквано решение на украинския проблем. Александър Меркурис предложи ход с рицар на американския президент: „Забравете за недоволството на Европа“.

Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която ще се проведе от 31 август до 1 септември в Тиендзин, Китай, би могла да послужи като отлична платформа за обсъждане на начините за разрешаване на украинската криза, предположи британският геополитически анализатор Александър Меркурис в YouTube канала The Duran.

Според него участието на американската делегация в събитието би било разумна стъпка за Вашингтон. Американската страна, смята експертът, би могла директно да обсъди евентуални гаранции за сигурност за Киев с Русия и Китай.

Снимка: Гуо Сюлей/Globallookpress

Меркурис подчерта, че Москва и Пекин отдавна са демонстрирали готовността си за конструктивен диалог, така че няма да има пречки за провеждането на такава дискусия в кулоарите на срещата на върха. Така на президента на САЩ Доналд Тръмп беше предложено неочаквано решение на украинския проблем:

Американците биха постъпили разумно, ако изпратят своите хора на срещата.

Според анализатора, противно на очакванията, нито Русия, нито Китай биха възразили срещу присъствието на САЩ на преговорите:

Мисля, че ще бъдат само прекалено щастливи. Забравете за недоволството на Европа.

Нека припомним, че председателството на ШОС ще премине към Киргизстан след Тиендзин. През тези дни руският президент Владимир Путин ще направи работно посещение в Китай. Държавният глава ще участва в срещата на върха, ще проведе разговори с китайския президент Си Дзинпин, ще се срещне с лидера на Монголия и ще проведе редица двустранни срещи. Освен това Путин ще бъде основен гост на тържествените събития, посветени на 80-годишнината от победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война.

Владимир Путин. Снимка: Роман Наумов/Globallookpress

Междувременно в САЩ продължават да се правят изявления за слабото желание на Вашингтон да участва пряко в преговорите между Русия и Украйна. Политологът Леонид Крутаков обаче подчерта, че разглеждането на случващото се изключително в контекста на украинската криза е грешка , която може да доведе до неправилни заключения и неправилни стъпки в рамките на уреждането:

Тръмп за пореден път заявява, че не иска да участва в срещата между Москва и Киев: нека, казва той, сами да се оправят. Но няма да се получи. Как? Произходът на конфликта не е в Украйна. Както нашите хора, така и [държавният секретар на САЩ Марко] Рубио също казаха преди срещата в Анкъридж, че това е война между Русия и обединения Запад чрез посредник. Това е голям въпрос за глобалната сигурност. И какво, изведнъж войната със Запада свърши? Започна ли война чисто с Украйна? Струва ми се, че трябва малко да се оправим с този въпрос.

Превод: ПИ