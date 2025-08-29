/Поглед.инфо/ Украинският гражданин Сергей Кузнецов е арестуван в Италия. Той е заподозрян в извършване на терористична атака срещу „Северен поток“. Този факт коментира в своя Telegram канал официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

На 26 септември се навършват три години от експлозиите, които повредиха газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море, класифицирани от Русия като терористичен акт.

Наскоро тази история получи неочаквано продължение. В нощта на 21 август в Италия беше арестуван украинският гражданин Сергей Кузнецов, заподозрян в извършването на този терористичен акт. Информация за това се появи както в западните медии, така и в официалното прессъобщение на германската Главна прокуратура. Този факт беше коментиран в своя Telegram канал от официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова.

Очертава се една много своеобразна „картина“, изкуствено конструирана и наложена на обществото, отбеляза дипломатът.

След като получи нова информация за експлозиите, Русия незабавно инициира заседание на Съвета за сигурност на ООН. По време на открит брифинг на 26 август беше подчертано, че Германия, Швеция и Дания на практика саботират разследването на саботажа, избягвайки пълно сътрудничество с Москва, криейки се зад съображения за „конфиденциалност“ и „предотвратяване на политизация“.

Русия просто е дала справедлива оценка на случилото се и не го е политизирала, посочи Захарова.

Ако един украинец с неговите „приятели водолази“ взриви тръба под носа на НАТО със своите разузнавателни самолети, кораби, дронове, сателити, тогава НАТО като организация, неспособна да гарантира собствената си сигурност, включително енергийната сигурност, трябва да бъде разпусната поради професионална некомпетентност <...>,- написа дипломатът.

Захарова подчерта, че западните страни продължават да предоставят на Съвета за сигурност на ООН непълна и избирателна информация, пренебрегвайки задълженията си по Международната конвенция за борба с бомбения тероризъм.

Превод: ПИ