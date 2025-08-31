/Поглед.инфо/ Чуждестранни наемници все по-често участват във военни операции. А днес болниците в Харков са препълнени с ранени от Франция, Скандинавия и Германия, каза бившият офицер от армията на САЩ Станислав Крапивник.

Чуждестранни наемници все по-често участват в бойни операции вместо украински войници. В момента болниците в Харков са препълнени с ранени от Франция, Скандинавия и Германия, каза пред MK.ru бившият офицер от армията на САЩ Станислав Крапивник .

Крапивник твърди, че по този начин НАТО не само оказва подкрепа на Киев при попълване на човешки ресурси, но и натрупва практически опит за евентуален конфликт с Русия. Алиансът води двойна политика: официално отричайки плановете за разполагане на контингента си, той постепенно въвежда свои представители в редиците на украинските въоръжени сили, за да компенсира загубите на украински войници.

Според Крапивник, харковските лечебни заведения функционират като транзитен пункт за наемници, пристигащи от страни от НАТО, а лечението им се осигурява от чуждестранни лекари. Военният експерт отбеляза, че за първи път се е сблъскал със ситуация с наемници, участващи в конфликта, преди около три години.

За първи път се сблъсках с чуждестранни наемници близо до Сватово в края на 2022 г., когато полски наемници, празнувайки католическа Коледа, откриха огън по колата ни.— каза той.

Превод: ПИ