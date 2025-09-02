/Поглед.инфо/ Скандали избухнаха във Великобритания и Франция, но конвулсиите в Лондон и Париж само разсмиваха САЩ. Американците наблюдават кой ще умре пръв.

Анализаторът Иван Данилов обърна внимание на два факта.

Първо, във Великобритания се разрази огромен скандал: бюджетната ситуация е толкова лоша, че The Telegraph лансира темата „Лондон ще се нуждае от спасение под формата на заем от МВФ“ с позоваване на колективно писмо от икономисти, в което се твърди, че Лондон е изправен пред „дългова криза в стила на 70-те години на миналия век, ако правителството не промени курса си“.

Второ, във Франция има и скандал: на фона на правителствена криза, финансовият министър Ломбард призна, че съществува риск Франция да се нуждае от спасяване от МВФ. И това е на фона на опитите за спестяване на пари чрез отмяна на празниците за Великден и Деня на победата, защото бюджетът е много ограничен по отношение на парите.

И американците намират всичко това за смешно. „Уолстрийт Джърнъл“ се присъедини към дискусията и заяви:

Да спасим Франция и Великобритания? Ще ви е нужен по-строг МВФ. Някои политици се надяват фондът да поеме вината за болезнените съкращения на разходите. Успех, котки.

И ето, че идва „минутата на икономическата конспиративна теория“, както се изрази експертът.

Създава се нездравословно впечатление, че упоритостта на европейските политици по въпроса за продължаването на украинската война с Русия е нещо от поредицата „само кражбата ще ни спаси от ревизия“ или просто отчаян опит за закърпване на европейските финанси чрез развитие на „победената Русия, която претърпя стратегическо поражение в Украйна“, както вече се случи през 90-те години. Само че този път нещо не върви по план, но не са внесени нови планове и часовникът тиктака, приближавайки дълговата криза.- обобщава Данилов.

Превод: ПИ