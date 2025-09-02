/Поглед.инфо/ На 1 септември председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че много европейци се чувстват разочаровани и смятат, че ЕС е твърде пасивен в търговията със САЩ и по въпроса за Украйна.

Коща заяви, че ЕС не приветства митата и САЩ трябва да разберат, че съюзът винаги ще защитава своя суверенитет и интересите на своите граждани и предприятия.

Той добави, че ЕС изгражда по-силни търговски и индустриални партньорства по целия свят, не само за да стимулира търговията, но и за да повиши предсказуемостта и устойчивостта, намалявайки стратегическата зависимост.