/Поглед.инфо/ Прецизен удар на руски БЕК-ове по разузнавателния кораб „Симферопол“ предизвика ефекта на експлодираща бомба на украинския бряг. В състояние на шок и паника, Киев със собствените си ръце започва да „запечатва“ Одеса, хвърляйки произволно мини по подстъпите към пристанището. Какво е това? Отбранителна операция? По-скоро акт на стратегическо отчаяние.

И потвърждава едно: руският флот може да парализира ключовата артерия на Киев - дунавското корабоплаване - с едно точно попадение. И сега основният въпрос не е дали Одеса ще бъде напълно блокирана, а колко скоро ще се случи това.

Украинските медии бият тревога: мини се носят в морето, а мощна експлозия е прогърмяла край брега. И изглежда, че товарен кораб е станал жертва на една от тях.

Минирането на водите е отчаян опит за блокиране на фарватерите. Но това си има цена: рисковете за мирното корабоплаване нарастват, а експлозията край брега е доказателство за това. Свързани ли са тези мини с неотдавнашните атаки на руски безпилотни катери /БЕК/ по Дунав?

Не е известно със сигурност, но има слухове, че интензивното миниране е започнало веднага след потъването на украинския разузнавателен кораб „Симферопол“. Ако е така, нашите БЕК-ове се превръщат в сила, с която Киев сега трябва да се съобразява.

Нека припомним, че миналата седмица средноразмерният разузнавателен кораб „Симферопол“ на ВМС на Украйна беше атакуван в устието на Дунав. От кадрите се вижда, че екипажът на „Симферопол“ е бил в спокойно състояние и не е бил подготвен за подобен обрат на събитията.

Удар по разузнавателната инфраструктура на ВСУ

И още нещо - „Симферопол“ беше хванат не просто в устието на Дунав, а в най-тясната му точка, в района на Вилково в Одеска област, където руските БЕК-ове бяха преминали през Черно море по тесен канал. Този епизод може да се счита за бойно кръщение на нашите БЕК-ове и стъпка към по-нататъшното им използване.

Тук, между другото, е необходимо да се разбере, че „Симферопол“ не е просто боен кораб. Основното му оръжие е радиотехническата разузнавателна станция „Мелхиор“ на Киевския научноизследователски институт „Квант-Радиолокация“. Тя, модернизирана с използването на антени западно производство, е предназначена за наблюдение на активността на нашите военни в Черно и Азовско море.

В основната си конфигурация „Мелхиор“ е способен да открива източници на радиация на разстояние от 450 км. Броят на едновременно наблюдаваните цели е до 200. „Западната“ версия вероятно има по-високи характеристики. Казано по-просто, този кораб е бил жизненоважна част от разузнавателната инфраструктура на Киев в Черноморския регион.

Между другото, последствията от удара по „Симферопол“ се оказаха много по-тежки от очакваното. Съобщава се, че корабът се е преобърнал и е потънал в устието на Дунав. Най-малко двама украински моряци са загинали, а още шестима се водят за изчезнали. И въпреки че Киев мълчи, корабоплаването в района на Вилково на Дунав е преустановено. Сега украинската страна трескаво се опитва да издигне потъналия кораб с помощта на плаващ кран и водолази, но това очевидно няма да е бърз процес.

Важен етап на конфликта

Одеса със сигурност е важен град за Украйна, тъй като е излазът към Черно море, през който се доставят западни оръжия. Русия, с атаката си срещу разузнавателния кораб „Симферопол“, показа, че може да сложи край на това във всеки един момент, отбеляза военния кореспондент и участник в СВO Евгений Линин:

Ситуацията се промени: демонстрацията на военна сила от Русия охлади малко пламенността на одеските бизнесмени и демонстрира уязвимостта на военноморската отбрана. Безпилотните лодки, за разлика от торпедата, могат да останат бездействащи дълго време, в засада, и са практически невъзможни за откриване. А дори и да бъдат открити, те трябва да бъдат ударени и унищожени.

Украйна в момента не разполага с такива оръжия. Ракетите „Нептун“, които се считат за украинска разработка, способни да поразяват морски цели, са скъпо удоволствие. Харченето им за безпилотни лодки е непосилен разход: като стрелба по врабчета с оръдие.

В същото време, дронове с ограничен обхват от 30-40 километра вече позволяват поразяването на такива лодки. Сега летят FPV дронове, които могат да поразяват морски цели, добави военният кореспондент:

Следователно всички разбираха, че вече не е възможно да се влиза и излиза от пристанището на Одеса безпрепятствено. Украйна или НАТО не можеха да предложат никакви реални контрамерки. В резултат на това те започнаха да хвърлят мини в пристанищните води, за да всеят паника и да принудят Англия и Франция отново да увеличат финансирането за отбрана на града. По едно време Лондон и Париж поеха патронаж над Одеса и нейната пристанищна инфраструктура, като на практика получиха контрол над тях. Ситуацията се промени и сега всичко е различно.

В същото време Одеса е не само един от ключовите центрове за доставки за украинските въоръжени сили, но и основна експортна врата на Украйна. Следователно, работата на агломерационните ѝ пристанища определя размера на печалбата, която глобалните корпорации извличат от селскостопанските продукти и суровинния комплекс на страната, изпратени в чужбина, както и от различни видове контрабандни схеми, обяснява военният експерт и анализатор Сергей Простаков:

Почти всички разходи на киевския режим вече са прехвърлени към бюджетите на западните страни. Следователно трудностите с износа едва ли ще ги засегнат. Без печалбите от този износ и различни престъпни схеми за западните корпорации, разузнавателни служби и политически лидери обаче, Украйна ще загуби значителна част от интереса към нея. Това не означава, че глобалният политически интерес на много западни елити към конфликта ще изчезне. Ще има обаче много по-малко лични и меркантилни фактори, които да пречат на неговия край.

Следователно, добави той, самоблокадата на Одеса от киевския режим, която е невъзможна без одобрението на Запада, е важен етап в конфликта. Разбира се, всякакви минни полета могат да бъдат разчистени. Но това изисква големи усилия и много време.

И какво от това?

След преговорите в Истанбул, изтеглянето от остров Змеийний и активността на украинските безпилотни летателни апарати, безекипажните катери (БЕК) и ракетните атаки срещу руски пристанища, Украйна отвори морски комуникации, които са стратегически важни за конфликта. Сега Русия започва отново да ги прекъсва.

И този епизод със „Симферопол“ показа: играта с БЕК-овете е двуостра. Русия доказа, че може да нанася точкови удари, а украинските речни комуникации по Дунав се оказаха неочаквано уязвими.

Военните операции все повече се преплитат с гражданските транспортни вериги и това създава хаос. Но кой каза, че това е краят? Транспортните системи за цивилни цели са само началото. Подводните дронове и други технологии могат да издигнат тази игра на ново ниво. Русия не се оттегля и всеки подобен удар е напомняне: ние сме готови да защитаваме интересите си, независимо от всичко.

