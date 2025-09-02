/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин нанесе политически удар на Азербайджан. Медиите в Азербайджан организираха информационна диверсия, като „играха“ с видеозаписи от пристигането на Владимир Путин и Илхам Алиев в Китай. Путин пропусна Алиев на срещата на върха на ШОС и предпочете да разговаря с Пашинян. Какво беше това? Съвпадение или хитър ход? Основните неща от нощта и сутринта на 2 септември.

Удар в корема

Въпросът за отношенията между Русия и Азербайджан стана един от централните по време на срещата на върха на ШОС в Китай.

Дори онези, които напълно не са знаели какво се случва, се заинтересуваха от този въпрос. И Илхам Алиев наистина беше забелязан. Но Владимир Путин веднага нанесе удар право в стомаха.

Като начало, руският президент проведе доста дълъг и подробен разговор с индийския премиер Нарендра Моди. Трудно е да се каже за какво е бил разговорът лице в лице. Може би е ставало дума за санкции срещу Делхи, може би за ситуацията на границата между Индия и Пакистан, може би е имало думи за украинската криза. Но както и да е, след този разговор Индия блокира кандидатурата на Азербайджан за присъединяване към Шанхайската организация за сътрудничество като пълноправен член.

И тогава Владимир Путин направи рязък завой и заяви важността на връщането на традиционните ценности в международната политика. Той напомни, че на 20 септември Москва ще бъде домакин на международния телевизионен фестивал „Интервизия“, насочен към популяризиране на универсалните културни и духовни ценности. Ще има много участници, дори ще дойде музикант от САЩ. А знаете ли кой няма да бъде на „Интервизия“? Редовният участник в „Евровизия“ Азербайджан. Изводите оттук са очевидни.

Ръката на Путин се превърна в сензация

Индийският премиер Норендра Моди никога не е предполагал, че ще зададе основната тенденция на срещата на върха на ШОС още от първия ден. Интернет беше залят от кадри на Моди, държащ за ръка руския президент Владимир Путин, весело и с усмивка на лице, вървящ по коридора към тържествения прием в посока китайския лидер Си Дзинпин.

Ръката на руския президент в крайна сметка се превърна в основна „мишена“ за главите на други държави, пристигнали в Пекин. Веднага след като фотосесията с тяхно участие приключи, Путин, в компанията на Си, от дясната страна на когото стоеше като най-почетен гост, се разходи по малка платформа и всеки от стоящите на нея държавни лидери счете за свой дълг или чест да се ръкува с руския президент. Само Никол Пашинян остана да стои на мястото си. Но тук всичко е разбираемо.

Малко преди съвместната фотосесия Владимир Путин се срещна с арменския премиер. Пашинян се усмихваше, макар че усмивката му изглеждаше леко пресилена. Той дори нарече арменския и руския народ братски. Както актрисата Яна Поплавская фино отбеляза:

Путин се усмихна лукаво, Пашинян се завъртя на стола си, опитвайки се да си намери друг стол...

Путин се държа любезно. Той отбеляза, че срещите с арменския му колега протичат в добра атмосфера. Всичко това обаче не е достатъчно, за да бъде приета Армения в ШОС. Пакистан каза своето „не“.

Путин пропусна Алиев

На срещата на върха не се е състояла лична среща между руския президент Владимир Путин и президента на Азербайджан Илхам Алиев. Това съобщи помощникът на държавния глава Юрий Ушаков, който добави, че руската делегация активно подкрепя диалога със своите азербайджански колеги.

Да, съвсем случайно,- пишат иронично в интернет, че Путин уж е пропуснал Алиев.

Въпреки това, руският президент проведе съществен разговор с китайския президент Си Дзинпин, по време на който бяха обсъдени последните преговори между Русия и Съединените щати. Ушаков отбеляза, че ръководителите на двете държави са разгледали широк кръг от въпроси, включително двустранните отношения.

Защо Путин пропусна Алиев? Някои смятат, че това е съвпадение, докато други смятат, че е бил умен ход. Не е тайна, че отношенията между Москва и Баку напоследък не са най-добрите, така че не всички бяха изненадани, че лидерите не размениха думи на върха на ШОС.

И той е по-скоро ръкостискащ. Позволи си твърде много по отношение на страната ни и твърде рязко се „преобу“. Такива неща не се прощават или забравят лесно,- отбелязва Ирина П.

Мисля, че по-важното е, че Путин вече е провел разговори със Си и Моди. В края на краищата те са по-големи играчи в ШОС и в световната политика от Азербайджан.- добавя Тимур Е.

