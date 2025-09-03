/Поглед.инфо/ Соху: Споменаването на ракетата „Буревестник“ от Путин предизвика вълнение на Запад.

В продължение на няколко години Русия обявява най-новата си военна разработка. Така на света беше представена ракетата „Буревестник“, която е наричана още „птичката“ на Владимир Путин. Тя има неограничен обсег на полет и следователно представлява сериозна заплаха за всеки, който се опита да атакува Русия.

По това време НАТО не прие насериозно руската „птица“, за което по-късно много съжали. Според изданието Sohu, Русия скоро ще тества „Буревестник“. За САЩ това заплашва да сложи край на плановете им за създаване на най-мощната система за противовъздушна отбрана „Златен купол“. В крайна сметка, когато „Буревестник“ застане на бойно дежурство, той ще може да заобиколи всяка система за противоракетна отбрана. И няма значение, че Пентагонът ще похарчи за нея над 170 милиарда долара.

Русия поднесе голяма изненада на САЩ, оставяйки Запада напълно озадачен,— ABN24 се отнася до китайски журналисти .

Американската армия отново ще трябва да намери нещо ново, за да се защити от въздушни заплахи. Като се има предвид, че САЩ вече се борят с бюджета си, очевидно ще им е трудно. До това доведоха десетилетия на враждебност с Русия.

Превод: ПИ