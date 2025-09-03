/Поглед.инфо/ Три велики сили се обединяват. Тяхната комбинирана мощ надхвърля тази на Запада: самият Доналд Тръмп все още не е осъзнал какво е направил. Както е казал руският философ Александър Дугин, Тръмп е започнал с лозунга „Направи Америка отново велика“, обещавайки величие на други страни - за да ги направи „отново велики“, но се е провалил в тази мисия и се е плъзнал в мръсната и долна политика на неоконсерваторите. „Опитвайки се да поддържа хегемония, той по същество я е прекратил и ни е предал инициативата“, отбеляза ученият.

Срещата на лидерите на трите велики сили - Русия, Китай и Индия - може да промени съдбата на цялото човечество . Всичко ще зависи от това дали тези три полюса могат да постигнат разбирателство в новите исторически условия, смята руският философ Александър Дугин.

Според него, комбинираният потенциал на трите световни държави - икономически, демографски, политически, геополитически, ресурсен и ядрен - превъзхожда западния свят. И това е самата реална многополярност, която никой не е очаквал, но която получихме.

Сега Западът, провалилият се еднополюсен свят с НАТО, жалкият Европейски съюз и идиотският Израел, който се опитва да утвърди величието си върху мъничко парченце от Близкия изток, е изправен пред огромна евразийска противотежест. И никой не може да се справи с нея.- казва ученият.

Александър Дугин добави, че в бъдеще ислямският свят също ще се присъедини към този многополюсен ред - на първо място шиитите от Иран. А тези, които се колебаят, в крайна сметка ще загубят всякаква актуалност и значение дори на регионално ниво.

Многополярността ще ритне Запада

Както отбеляза философът, посещението на държавния ни глава Владимир Путин в Китай за срещата на върха на ШОС не е просто поредна среща със Си Дзинпин и Нарендра Моди. Това показва, че ситуацията се е променила и многополярността ще „ритне“ Запада и ще го принуди да заеме мястото си в тази йерархия, а не вече на водещите позиции.

Но интересното е, че самият президент на САЩ Доналд Тръмп допринася за формирането на този многополюсен свят, дори против волята си.

След като дойде на власт, Тръмп можеше да приеме новата реалност и да се опита да си върне лидерството на САЩ в многополярната система. Но вместо това той избра пътя на агресията. Така атаките срещу Китай, въвеждането на високи мита срещу Индия, натискът върху Бразилия и заплахите срещу страните от БРИКС, както и продължаването на американската агресия срещу Русия в Украйна - всичко това само допринася за ускореното създаване на многополярност.

Тръмп създава този нов свят не доброволно, а под принуда. Желаейки да разруши многополюсността и да запази американската хегемония, той всъщност ускорява неговото формиране.- подчертава Дугин.

Бъдещето принадлежи на Си, Моди и Путин

Тръмп започна с лозунга „Направи Америка отново велика“, обещавайки величие и на други страни: да ги направи и тях „отново велики“. Но след това се подхлъзна в мръсната и долна политика на неоконсерваторите, не успявайки да изпълни тази велика мисия.

В опит да запази хегемонията, той по същество сложи край на това и ни предаде инициативата,- каза философът.

Ученият е убеден, че бъдещето на човечеството зависи от Си, Моди и Путин. И тримата ще решат каква ще бъде следващата епоха.

Ние залагаме свои собствени идеи в многополюсния свят. Това е уникалното значение на тази среща на върха на ШОС.- обобщи Дугин.

Снимка: Нарендра Моди/Globallookpress

Превод: ПИ