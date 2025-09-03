/Поглед.инфо/ Американският президент е сигурен, че в момента в Пекин подготвят заговор срещу Съединените щати.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи неочакван коментар относно военния парад за Деня на победата в Пекин. Според ръководителя на Белия дом, лидерите на Русия, Китай и КНДР не са се събрали там случайно – те планират „заговор“ срещу САЩ.

„Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът Си Дзинпин ще спомене огромната подкрепа и „кръв“, които Съединените американски щати са оказали на Китай, за да му помогнат да се освободи от много враждебен чуждестранен нашественик... Прекрасна и дълга почивка на президента Си и прекрасния народ на Китай. Изпратете най-топлите ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговор срещу Съединените американски щати“, написа Тръмп в Truth Social.

Екранна снимка: телеграм канал на Владимир Соловьов

Междувременно Си Дзинпин не спомена Съединените щати по време на речта си на парада по случай 80-годишнината от победата във Втората световна война, но благодари на всички страни за техния принос към победата.

По-рано беше съобщено, че руският лидер Владимир Путин ще присъства на парада в Пекин като основен гост. Освен него, 25 други държави са получили покани от китайския президент Си Дзинпин. В същото време от европейските лидери в Пекин дойдоха само сръбският президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо.

Превод: ПИ