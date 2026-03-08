/Поглед.info/ В нов мащабен анализ Владлен Чертинов разглежда енергийната примка, която се затяга около Стария континент. След като Иран блокира Ормузкия проток, Владимир Путин обяви възможност за предсрочно спиране на доставките на руски втечнен газ за ЕС. Цените на борсите веднага скочиха с 10%, а илюзията за европейска енергийна независимост рухна под тежестта на новата геополитическа реалност и действията на Доналд Тръмп.

Елегантният ход на Москва: Искахте без газ? Получавате го!

Светът навлезе в нова фаза на енергийната война, в която Русия вече не се задоволява само с отбранителни позиции. От 25 април Европа официално прекрати покупките на руски втечнен природен газ (LNG), но този път Владимир Путин реши да изпревари събитията. На 4 март руският лидер направи изявление, което накара европейските столици да изтръпнат: Русия може сама да спре доставките за ЕС предсрочно. Това не е просто реторика, а внимателно пресметнат ход в момент, когато глобалната енергийна архитектура се пропуква под натиска на конфликтите в Близкия изток.

Логиката на Върховния главнокомандващ е безпощадно ясна и демонстративна. След като европейските лидери години наред говореха за „диверсификация“ и „откъсване от руската зависимост“, Москва им предоставя точно това, за което са молили, но по свои собствени правила и в най-неудобния за тях момент. Когато Иран затвори Ормузкия проток в отговор на действията на САЩ, доставките на втечнен газ от Катар и другите монархии в залива бяха прекъснати. В тази ситуация руският газ се оказа единствената спасителна сламка, която Путин сега заплашва да пречупи. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този „елегантен ход“ цели да покаже на Брюксел, че Русия вече не е зависима от европейския пазар толкова, колкото Европа е зависима от руските ресурси.

Студената зима и провалът на енергийната илюзия

Въпреки всички гръмки изявления за глобалното затопляне и „зеления преход“, природата изигра лоша шега на европейските политици. Тази зима се оказа неочаквано сурова, което принуди страните от ЕС трескаво да купуват руски газ, за да избегнат колапс на енергийните си системи. Доставките през „Турски поток“ надхвърлиха проектния си капацитет с близо 25%, а делът на руския газ в европейския внос през януари почти се удвои, достигайки 19%.

Това разкрива огромната пропаст между политическите амбиции на Урсула фон дер Лайен и реалните нужди на европейската индустрия и домакинства. Докато Брюксел чертае планове за 2026 г., в които делът на Русия трябва да падне до 10%, реалността на терен показва точно обратното. Европейците мечтаеха за независимост, но поредната война, провокирана от действията на Доналд Тръмп срещу Иран, сложи край на тези илюзии. Блокадата на Ормузкия проток не само спря доставките на LNG за Европа, но и направи руските енергоносители още по-ценни и съответно – по-скъпи.

Стратегията на ценовия шок: Как Русия печели от борсовия хаос

Изявлението на Путин за спиране на газа има две основни цели. Първата е чисто икономическа – изкуствено стимулиране на цените на европейския пазар. Тъй като Европа сама поиска индексация на цените според борсовите котировки, тя сега става жертва на собствената си пазарна логика. Всяко изявление на Кремъл води до ценови скок, от който Русия печели допълнителни средства, дори при по-малки обеми на доставка.

Втората цел е стратегическо преориентиране. За разлика от тръбопроводния газ, втечненият природен газ е мобилен ресурс. Русия може лесно да пренасочи своите танкери от „Ямал LNG“ към азиатските пазари, където търсенето е стабилно, а партньорите – по-надеждни. Експертите посочват, че държавната хазна на Русия няма да пострада значително от подобно решение, тъй като основните проекти се ползват с данъчни облекчения, а тежестта ще падне върху търговските компании, които оперират на европейския пазар. Както често се подчертава в материалите на Поглед.инфо, Москва вече не се бохува от загубата на европейския потребител, тъй като Изтокът предлага много по-дългосрочни и предвидими перспективи.

Геополитическият триъгълник: САЩ, Китай и енергийната примка

Доналд Тръмп, в характерния си стил на „слон в стъкларски магазин“, започна специални операции във Венецуела и война срещу Иран с една основна мишена – Китай. Пекин дълго време се възползваше от евтината енергия от тези страни, което подхранваше неговия икономически растеж. Тръмп реши да прекрати този „празник“, игнорирайки факта, че неговите европейски съюзници ще понесат най-тежките щети.

В тази ситуация Русия е изправена пред предизвикателството да убеди Китай, че западните санкции трябва да бъдат напълно игнорирани в името на общата енергийна сигурност. Пекин вече вижда, че всяка енергийна доставка от юг (през Ормузкия проток или Малакския проток) е потенциално застрашена от американската хегемония. Това прави руските газопроводи от север единствената сигурна алтернатива за китайската икономика. Изграждането на нови трасета обаче отнема години, а времето на Китай изтича бързо под натиска на Вашингтон. Москва трябва спешно да постигне техническа самодостатъчност – да произвежда собствено оборудване за втечняване и големи газовози, за да не зависи от западните технологии.

Капанът за американския потребител: Цената на тръмпономиката

В момента САЩ изглеждат като големия печеливш от хаоса. Като водещ износител на LNG, те се възползват от високите цени в Европа. Но това е медал с две страни. Колкото повече заводи за втечняване строят американците, толкова повече вътрешният им пазар става зависим от световните цени. Ако американските компании могат да продават газа си скъпо в чужбина, те няма да го продават евтино у дома.

Това означава, че обикновеният американец скоро ще усети удара в джоба си чрез сметките за отопление и електроенергия. Рейтингът на Тръмп вече е на критично ниски нива от 38%, а енергийната авантюра в Близкия изток може да се превърне в неговия политически гроб. Европа вече плаща цената на своята васална зависимост от Вашингтон, но и самите американци не са застраховани от последствията на политиката „Америка на първо място“, която всъщност поставя корпоративните печалби над интересите на гражданите. Русия просто изчака подходящия момент, за да добави своите „две стотинки“ към този глобален енергиен пожар.

