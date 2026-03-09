/Поглед.инфо/ Войната около Иран изглежда като пряк сблъсък между Вашингтон и Техеран. Но зад тази картина се разгръща много по-сложна геополитическа игра. Русия и Китай действат внимателно зад кулисите, Европа почти мълчи, а Великобритания – въпреки огромната си историческа роля в региона – изненадващо изчезна от публичната сцена. Каква е истинската архитектура на този конфликт и дали войната срещу Иран не е първият голям сблъсък на новия многополюсен свят?

Поглед.инфо винаги разглежда глобалните конфликти през призмата на дълбоките геополитически процеси и борбата за новия световен ред.

Тихата геополитика на войната: защо Русия и Китай не бързат да се хвърлят в битката за Иран

Когато започне война, светът обикновено вижда само първия ѝ пласт – ударите, експлозиите, военните изявления, драматичните заглавия. Това е видимият театър на конфликта. Но истинската геополитика почти никога не се разиграва само там. Тя се движи в друг, много по-тих слой – в телефонните разговори между президенти, в обмена на разузнавателна информация, във внимателно подбраните дипломатически жестове и в онова мълчание, което понякога казва повече от най-силните речи.

Днешният конфликт около Иран се развива именно в тази двойна реалност. На повърхността той изглежда като поредния сблъсък между Вашингтон и Техеран – драматична конфронтация между американската военна мощ и една държава, която от десетилетия е подложена на санкции, изолация и политически натиск. Но ако се вгледаме по-внимателно, става ясно, че зад тази картина се движат много по-дълбоки процеси. Тази война е част от много по-широка геополитическа партия, в която участват сили, чиито действия рядко се виждат на първата линия на новинарските емисии.

Именно затова в последните дни започна да се задава един въпрос, който звучи почти обвинително: къде са Русия и Китай? Ако наистина се оформя новата ос Москва–Пекин–Техеран, ако се говори за възникването на нов многополюсен свят, защо днес Русия не изпраща военни кораби към Персийския залив? Защо Китай не демонстрира военна подкрепа? Защо Кремъл и Пекин не застават открито на страната на Иран?

Тези въпроси изглеждат логични само на пръв поглед. В действителност те изхождат от едно погрешно очакване – че новият многополюсен свят ще функционира по същия начин, по който десетилетия наред функционираха западните военни съюзи. Но геополитиката на Евразия никога не е била толкова проста. Големите сили рядко влизат във война заради партньори, ако самата война не засяга непосредствено тяхното оцеляване. Те предпочитат да влияят върху конфликта, да го насочват, да променят баланса на силите, но без да се хвърлят прибързано в директна конфронтация.

Точно това прави и Русия.

В последните дни стана ясно, че президентът Владимир Путин е провел разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан. В един по-спокоен момент подобен разговор би изглеждал като обикновен дипломатически жест. Но в атмосферата на нарастващ конфликт подобни контакти са част от много по-сложна игра. Те означават координация, обмен на информация, стратегически сигнали.

Русия внимателно наблюдава ситуацията и поддържа постоянен контакт с Техеран. Но Кремъл избира стратегия, която е характерна за руската геополитическа школа – да влияе върху събитията, без да се превръща в директен участник във войната. Това не е знак на слабост или колебание. Това е израз на стратегическа предпазливост. Москва отлично разбира, че директна военна конфронтация със Съединените щати около Иран би могла да отвори врата към много по-опасна ескалация.

Но има и още нещо, което често се пропуска в публичния разговор. Стратегическото споразумение между Русия и Иран, за което толкова много се говореше през последните години, не съдържа клауза за взаимна военна защита. То предвижда задълбочено сътрудничество в различни области – икономика, сигурност, технологии – но не задължава Москва да влиза във война за Техеран.

Този факт често се интерпретира като слабост на съюза. В действителност той е резултат от много по-дълбока политическа логика. Иранската държавна традиция винаги е била изключително внимателна към всякакви съюзи, които могат да ограничат стратегическата независимост на страната. В историята на Иран има твърде много примери за външни сили, които се опитват да превърнат страната в инструмент на собствените си интереси. Затова иранските лидери предпочитат гъвкави партньорства, а не твърди военни блокове.

Точно тук се крие и една от особеностите на новия многополюсен свят. Той не се изгражда като огледален образ на НАТО. Вместо строги съюзи, които автоматично задействат военни механизми, се появяват мрежи от партньорства, в които държавите си сътрудничат, но запазват значителна свобода на действие.

Китайската позиция е още по-показателна.

Пекин традиционно избягва директното участие във военни конфликти извън собствените си граници. Китайската стратегическа култура е изградена върху убеждението, че най-голямата сила е способността да влияеш върху събитията, без да се хвърляш в открит сблъсък. Затова китайската дипломация често изглежда сдържана, почти мълчалива. Но зад тази сдържаност стои внимателно пресметната стратегия.

Китай е най-големият купувач на ирански петрол. Китайските компании участват в редица инфраструктурни проекти в Иран. Пекин има ключова роля в икономическата устойчивост на страната, особено в условията на западни санкции. С други думи, Китай държи един от жизненоважните икономически канали, които позволяват на Иран да устои на международния натиск.

Точно затова китайската позиция не трябва да се измерва с военни жестове. Истинското влияние на Пекин се проявява в много по-дългосрочни процеси – в търговските връзки, в енергийните маршрути, в изграждането на нови икономически коридори, които постепенно променят глобалния баланс на силите.

От тази перспектива става ясно, че днешната ситуация не е история за изоставен съюзник. Това е много по-сложна картина, в която Русия и Китай действат внимателно, опитвайки се да предотвратят стратегическо поражение на Иран, без да бъдат въвлечени в директна война със Съединените щати.

Защото падането на Иран би означавало много повече от регионална криза. То би означавало драматично пренареждане на силите в Евразия – пренареждане, което би укрепило позициите на Вашингтон и би отслабило възможностите на Москва и Пекин да изграждат алтернативен световен ред.

Именно затова зад привидното спокойствие на Русия и Китай се крие внимателна стратегическа игра.

Но ако Москва и Пекин действат зад кулисите, ако тяхната подкрепа за Иран е тиха и предпазлива, неизбежно възниква един друг въпрос.

Кой всъщност стои на сцената срещу Иран?

На пръв поглед отговорът изглежда очевиден – Съединените щати. Но колкото повече се вглеждаме в структурата на този конфликт, толкова по-ясно започва да се очертава още една сила, чието присъствие е по-малко видимо, но исторически изключително значимо.

Това е Великобритания – държава, чиято политическа и разузнавателна инфраструктура в Близкия изток е изграждана в продължение на повече от век и която, въпреки формалното си оттегляне от региона, никога не е преставала да играе роля в неговата геополитическа съдба.

И именно тук започва една от най-интересните загадки на днешния конфликт.

Защото докато напрежението около Иран нараства, а светът говори за нова близкоизточна война, британският премиер Киър Стармър почти изчезна от публичната сцена.

И тази тишина може да се окаже много по-важна, отколкото изглежда на пръв поглед.

Британската сянка: империята, която никога не напусна Персийския залив

Когато говорим за войната около Иран, почти автоматично мислим за сблъсъка между Вашингтон и Техеран. В новинарските емисии се появяват американските самолетоносачи, американските бази, американските ракети. Така се създава впечатлението, че това е поредният конфликт между Съединените щати и държава от Близкия изток.

Но тази картина е подвеждаща. Тя показва само предната сцена на драмата, докато зад кулисите остава една сила, която в продължение на повече от век е определяла политическата съдба на региона. Това е Великобритания – старата империя, която формално се оттегли от Персийския залив през седемдесетте години на ХХ век, но в действителност никога не напусна този стратегически театър.

Историята на съвременния Иран не може да бъде разбрана без британското присъствие. Именно британската империя е силата, която в началото на ХХ век превръща Персия в ключов елемент от своята глобална стратегия. Откриването на нефт в региона превръща страната в жизненоважна територия за британската икономика и флот. От този момент нататък британската политика към Иран започва да се определя от една проста формула: Иран трябва да бъде достатъчно силен, за да не попадне под чужд контрол, но достатъчно слаб, за да не бъде независим фактор.

Тази логика лежи и в основата на драматичните събития през 1953 година, когато британските и американските служби организират преврат срещу иранския премиер Мохамад Мосадък. Национализацията на петролната индустрия е възприета в Лондон като пряка заплаха за британските интереси. Отговорът е операция, която променя съдбата на страната за десетилетия напред.

Оттогава насам отношенията между Иран и Великобритания носят белега на дълбоко недоверие. За иранския политически елит Лондон остава символ на външна намеса и скрита манипулация. В иранската политическа култура съществува дори специфичен израз – „английската ръка“, който обозначава подозрението, че зад всяка вътрешна криза може да стои британско влияние.

Точно поради тази историческа памет днешното поведение на британския премиер Киър Стармър изглежда толкова странно. В момент, когато Близкият изток отново се приближава към голяма война, Великобритания сякаш избра да се оттегли от светлината на прожекторите. Лондон почти не прави силни изявления. Британското участие в събитията остава неясно. Политическите сигнали са внимателни, дори предпазливи.

Но именно тази тишина поражда най-много въпроси.

Защото Великобритания не е просто европейска държава, която наблюдава събитията отстрани. Тя е държава, която притежава дълбока стратегическа инфраструктура в региона – военноморски бази, разузнавателни канали, военни съоръжения и политически връзки, изграждани в продължение на десетилетия. Британските служби имат присъствие в Персийския залив още от времето на колониалната империя и това присъствие никога не е било напълно прекъсвано.

Затова, когато Великобритания мълчи, това не означава непременно, че не участва. Понякога това означава точно обратното.

Истинската британска геополитика винаги е била геополитика на дистанцията и прикритието. Лондон рядко поставя себе си на първа линия. Вместо това той предпочита да действа чрез съюзници, чрез дипломатически натиск, чрез разузнавателни операции и чрез сложни политически комбинации.

В този смисъл не е изненадващо, че днес именно Съединените щати се оказват видимото лице на конфликта. Американската мощ е огромна, но често именно тя се използва като инструмент в по-широки стратегически схеми, които се оформят в рамките на англосаксонския свят.

Тук се появява една хипотеза, която става все по-популярна сред анализаторите на международната политика. Според тази хипотеза войната около Иран не е просто американска операция. Тя е част от по-широка стратегия за пренареждане на силите в Близкия изток – стратегия, в която британските интереси също играят важна роля.

За Лондон нестабилността на Иран винаги е имала двойствено значение. От една страна, прекалено силният Иран може да се превърне в доминираща сила в региона. От друга страна, прекалено слабият Иран може да доведе до хаос, който ще застраши ключови енергийни маршрути и стратегически коридори.

Следователно оптималната ситуация за британската геополитика е контролирано напрежение – достатъчно силно, за да държи Иран под натиск, но не толкова разрушително, че да доведе до пълна дестабилизация на региона.

Ако погледнем сегашната ситуация през тази призма, поведението на Лондон започва да изглежда много по-логично. Великобритания не е изчезнала. Тя просто е избрала да действа от сянка – позиция, която исторически винаги е предпочитала.

И именно това обяснява защо Москва и Пекин наблюдават ситуацията толкова внимателно. За Русия и Китай конфликтът около Иран не е просто регионална война. Той е част от много по-голяма игра, в която се сблъскват различни модели на световен ред.

Москва и Пекин отлично разбират, че зад всяка близкоизточна криза стои сложна мрежа от интереси, исторически влияния и стратегически сметки. Те знаят също, че ако Иран бъде отслабен или изолиран, това ще отвори пътя към ново разширяване на западното влияние в Евразия.

Именно затова тяхната подкрепа за Техеран, макар и внимателна и често невидима, е част от по-широка стратегия за защита на новия многополюсен баланс.

Но тук възниква още един въпрос – може би най-важният от всички.

Ако Русия и Китай действат внимателно, ако Великобритания предпочита да остане в сянка, каква е истинската цел на Съединените щати в този конфликт?

Защото отговорът на този въпрос може да промени начина, по който разбираме не само войната около Иран, но и бъдещето на цялата международна система.

Самотната сила на Техеран: защо Иран никога не се доверява напълно на великите сили

За да бъде разбрана логиката на днешната война около Иран, трябва да се направи една крачка назад – далеч отвъд настоящия конфликт, отвъд текущите политически декларации и отвъд новинарския шум. Защото поведението на Техеран не е реакция на последните седмици. То е резултат от исторически опит, натрупван в продължение на повече от век. Именно този опит обяснява защо Иран днес изглежда едновременно близък до Русия и Китай, но и подозрително дистанциран от тях.

Иран е една от най-старите държавни цивилизации в света. Персийската държавност има историческа памет, която се измерва не в десетилетия, а в хилядолетия. Тази памет е изпълнена не само с периоди на величие, но и с дълги епохи на външна намеса. Британската империя, руската империя, по-късно Съединените щати – всички те в различни моменти са се опитвали да влияят върху съдбата на страната. Именно това е формирало специфичния политически инстинкт на иранския елит – дълбоко недоверие към всяка голяма сила, независимо дали тя се представя като враг или като съюзник.

Този инстинкт е особено силен след Ислямската революция от 1979 година. От този момент нататък Иран започва да изгражда стратегия, която в Техеран често се описва като „стратегическа самостоятелност“. Страната търси партньори, но се стреми да не попада в зависимост от никого. Тази линия на поведение се запазва независимо от това кой е президент или коя политическа група доминира във вътрешната политика.

Затова днешните отношения между Иран и Русия трябва да се разглеждат именно в този контекст. Да, между Москва и Техеран съществува тясно сътрудничество. Да, двете държави имат общи интереси в редица конфликти, включително в Сирия. Но въпреки това иранското ръководство винаги е избягвало формализиран военен съюз, който би задължил страната да следва чужда стратегическа линия.

Тук се крие и отговорът на един въпрос, който често се задава през последните дни: защо Иран не прие предложението на Русия за по-дълбоко военно сътрудничество? Отговорът не е в липсата на доверие към Москва. Отговорът е в страха от зависимост. В Техеран отлично разбират, че всяка голяма сила защитава преди всичко собствените си интереси. Днес Русия може да бъде партньор. Утре обаче балансът на силите може да се промени.

Точно затова иранската стратегия винаги се стреми да запази свобода на маневриране.

Сходна логика може да се наблюдава и в отношенията между Иран и Китай. Пекин е огромен икономически партньор на Техеран. Китайската икономика е ключова за износа на ирански петрол, а китайските инвестиции играят важна роля в инфраструктурното развитие на страната. Но въпреки това Иран внимателно избягва ситуация, в която китайското влияние би могло да се превърне в определящ фактор за неговата политика.

Тази предпазливост често се интерпретира на Запад като слабост или нерешителност. В действителност тя е част от дългосрочна стратегия. Иран се стреми да бъде център на собствена геополитическа орбита, а не периферия на чужд съюз.

Именно поради това днешният конфликт със Съединените щати има толкова сложна структура. За Вашингтон Иран е проблем, който трябва да бъде ограничен. За Русия и Китай Иран е важен партньор, но не и държава, за която те са готови да започнат световна война. А за самия Иран настоящата ситуация е част от дългата борба за стратегическа автономия.

Тази тристранна динамика създава парадоксална картина. От една страна, Иран се нуждае от подкрепата на Русия и Китай, за да устои на западния натиск. От друга страна, Техеран се страхува да не попадне в зависимост от тези партньори. Така Иран се оказва в уникална позиция – държава, която е едновременно част от новия многополюсен свят и същевременно ревниво пази собствената си самостоятелност.

Точно тази особеност прави иранската политика толкова трудна за разбиране от външните наблюдатели. В очите на много западни анализатори Техеран изглежда колеблив или непоследователен. Но ако погледнем ситуацията от иранска перспектива, картината е различна. Иран се стреми да оцелее в международна система, в която великите сили непрекъснато се опитват да разширят своето влияние.

Тази стратегия на внимателен баланс между различни партньори може да изглежда рискована. Но за Техеран тя е въпрос на историческо оцеляване.

Именно тук обаче се появява още една ключова фигура в днешния конфликт – фигура, която рядко се обсъжда открито, но която има дълбоки исторически връзки с региона.

Това е Великобритания.

В продължение на повече от век британската политика играе ключова роля в оформянето на близкоизточната геополитика. И макар днес Лондон да не демонстрира открито участие във войната около Иран, неговото историческо влияние в региона остава огромно.

Точно затова в следващата част на този анализ ще трябва да се зададе един неудобен въпрос.

Възможно ли е днешната конфронтация около Иран да бъде част от много по-стара геополитическа линия – линия, която започва още в епохата на британската империя и която продължава да влияе върху стратегическите процеси в Близкия изток и днес?

Голямата шахматна дъска: защо войната срещу Иран е много повече от близкоизточен конфликт

Когато се вгледаме внимателно в конфликта около Иран, постепенно започва да се очертава една много по-широка картина. Тази война не е просто регионален сблъсък между Съединените щати и една държава от Близкия изток. Тя е част от много по-голяма геополитическа трансформация – трансформация, която засяга самите основи на международната система.

От десетилетия насам Близкият изток е пространство, в което се пресичат интересите на великите сили. Тук минават най-важните енергийни маршрути на света. Тук се намират ключови транспортни коридори, които свързват Европа, Азия и Африка. Тук се срещат различни цивилизации, религии и политически системи. Затова всяка криза в този регион неизбежно придобива глобално значение.

Но днешната ситуация има и още едно измерение. Тя се развива в момент, когато светът преминава през процес на дълбоко пренареждане. В продължение на повече от три десетилетия след края на Студената война международната система беше доминирана от една сила – Съединените щати. Американското влияние се простираше върху огромна част от планетата, а западните институции определяха правилата на глобалната политика.

Днес тази система постепенно се променя. Появата на нови центрове на сила – преди всичко Китай, но също така Русия и редица други държави – започва да разклаща стария баланс. Светът навлиза в период на преход, в който се формира нова, по-сложна структура на международните отношения.

Именно в този контекст трябва да се разглежда и войната около Иран.

За Вашингтон Иран отдавна представлява стратегически проблем. Ислямската република е една от малкото държави в Близкия изток, които открито се противопоставят на американското влияние. Тя има собствена регионална мрежа от съюзници и партньори. Тя контролира ключова част от енергийния коридор около Персийския залив. И не на последно място – Иран е държава, която отказва да се впише в политическата архитектура, изградена от Запада след края на Студената война.

От тази гледна точка натискът върху Техеран има много по-дълбока логика от непосредствените военни действия. Ограничаването на Иран означава ограничаване на една потенциална регионална сила, която би могла да се превърне в опора на новия многополюсен ред.

Но същевременно този натиск предизвиква реакция и от другата страна на геополитическата дъска.

За Русия стабилността на Иран е важна част от баланса на силите в Евразия. Москва отлично разбира, че ако Техеран бъде отслабен или дестабилизиран, това ще отвори пространство за ново разширяване на западното влияние в региона. Подобно развитие би имало последици не само за Близкия изток, но и за Кавказ, Централна Азия и дори за самата Русия.

За Китай Иран има още по-голямо значение. Той е ключов елемент в огромната инфраструктурна и икономическа мрежа, която Пекин изгражда през последните години. Енергийните ресурси на Иран са жизненоважни за китайската икономика, а географското положение на страната я превръща във важен възел между Азия и Европа.

Затова Пекин наблюдава конфликта с особено внимание. Китайската стратегия не е насочена към пряка военна конфронтация. Но Пекин отлично разбира, че дестабилизацията на Иран би могла да застраши ключови икономически коридори, върху които се гради китайската дългосрочна визия за Евразия.

Точно тук се появява и една от най-интересните особености на настоящата ситуация. Докато Съединените щати действат открито и демонстративно, Русия и Китай предпочитат много по-предпазлива линия на поведение. Те се стремят да поддържат баланс, който да предотврати стратегическото поражение на Иран, но без да доведе до директна конфронтация между великите сили.

Тази сложна игра се развива на фона на още един фактор – фактор, който често остава встрани от вниманието на медиите. Това е историческото влияние на Великобритания в региона.

Макар днес Лондон да не демонстрира открито участие във военните действия, британската политическа и разузнавателна инфраструктура в Близкия изток остава значителна. В продължение на повече от век британската империя изгражда мрежа от връзки, бази и стратегически позиции в региона. Много от тези структури продължават да съществуват и днес, макар и под различни форми.

Това обяснява защо в международните анализи все по-често се появява една деликатна, но важна хипотеза. Според нея настоящият конфликт около Иран не е само резултат от американската политика. Той може да бъде част от по-широка англосаксонска стратегия, в която ролите са разпределени между различни актьори.

В тази стратегия Съединените щати играят ролята на основна военна сила. Великобритания запазва по-скрита позиция, но продължава да бъде важен стратегически партньор и посредник. Европа, разкъсвана между различни политически интереси, се оказва в ролята на наблюдател.

А Русия и Китай се опитват да предотвратят сценарий, при който този баланс окончателно ще се наклони в полза на западния блок.

Така войната около Иран постепенно се превръща в един от ключовите епизоди в голямото геополитическо пренареждане на света.

Тя показва колко сложни са отношенията между новите и старите центрове на сила. Показва колко трудно е да се запази балансът в международна система, която вече не е еднополюсна, но все още не е напълно многополюсна.

И най-вече – показва, че зад всяка регионална криза могат да се крият процеси, които определят съдбата на целия свят.

Затова днешният конфликт около Иран трябва да се разглежда не само като близкоизточна война. Той е част от много по-голяма историческа трансформация – трансформация, в която се решава как ще изглежда международният ред през следващите десетилетия.

И именно затова следващият въпрос е неизбежен.

Ще се превърне ли тази война в още един локален епизод от дългата история на Близкия изток – или тя ще се окаже първата голяма криза на новия многополюсен свят?

Войната за Иран – първият сблъсък на новия свят

Колкото повече се вглеждаме в събитията около Иран, толкова по-ясно става, че тази война не може да бъде разбрана като обикновен регионален конфликт. Тя не е просто сблъсък между една държава от Близкия изток и военната мощ на Съединените щати. Тя е много по-голям процес – процес, в който старият световен ред се опитва да запази своята доминация, а новият все още търси формата, в която ще се появи.

Затова поведението на големите сили изглежда толкова странно на пръв поглед. Русия не бърза да влиза във войната. Китай говори внимателно и избягва драматични жестове. Европа изглежда почти парализирана. А Великобритания, въпреки огромната си историческа роля в региона, предпочита да остане в сянка.

Но всъщност тази картина е напълно логична. Светът се намира в момент на преход – момент, в който никоя сила не иска да направи първата стъпка към глобална ескалация.

За Русия Иран е важен стратегически партньор, но Москва отлично разбира, че директна война със Съединените щати около Персийския залив би могла да отвори врата към много по-опасен конфликт. Затова Кремъл избира стратегия на внимателно влияние – дипломатически контакти, обмен на информация, политическа подкрепа, но без директно военно участие.

За Китай ситуацията е още по-сложна. Пекин гледа на Близкия изток преди всичко през икономическа призма. Иран е важен елемент от енергийната и транспортната архитектура, която Китай изгражда в Евразия. Дестабилизацията на страната би могла да застраши ключови маршрути и проекти. Но китайската стратегическа култура винаги е предпочитала търпението пред конфронтацията. Пекин се стреми да влияе върху процесите чрез икономика и дипломация, а не чрез военна сила.

Самият Иран също играе своя собствена игра. Техеран не иска да се превърне в инструмент на нито една велика сила. Историческата памет на страната е изпълнена с примери за външна намеса – от британската имперска политика до американските операции през XX век. Затова иранската стратегия винаги се стреми да запази максимална независимост, дори когато страната се нуждае от партньори.

Точно тази комбинация от предпазливост, недоверие и стратегическо изчакване създава днешната сложна картина. Никой от големите играчи не иска да отстъпи. Но никой не иска и да направи първата крачка към глобална война.

В този контекст поведението на Великобритания изглежда особено интересно. Британската империя беше силата, която в продължение на десетилетия определяше политическата архитектура на Близкия изток. Макар днес Лондон да не играе ролята на водещ военен актьор, британското влияние в региона остава значително – чрез дипломатически връзки, разузнавателни канали и исторически изградени структури.

Затова британската тишина може да се тълкува по различни начини. Тя може да бъде знак за предпазливост. Но може да бъде и част от по-сложна стратегия, в която Лондон предпочита да действа зад кулисите, оставяйки Вашингтон да бъде видимото лице на конфликта.

Независимо от тези нюанси едно нещо става все по-очевидно: войната около Иран е част от голямото пренареждане на световната политика.

Тя показва, че международната система вече не функционира по правилата на еднополюсния свят. Съединените щати остават най-мощната военна сила на планетата, но техните действия вече се сблъскват с реакцията на други центрове на влияние. Русия и Китай не приемат автоматично западната стратегия. Те се опитват да изграждат алтернативни баланси.

Точно този процес прави днешната ситуация толкова опасна – и толкова исторически важна.

Ако напрежението около Иран бъде овладяно, светът може да премине през този преход без катастрофални сътресения. Но ако конфликтът се разшири и започне да въвлича все повече държави, той може да се превърне в първия голям сблъсък на новата епоха.

Епоха, в която старият световен ред вече не е достатъчно силен, за да управлява планетата сам, а новият все още не е достатъчно оформен, за да предложи стабилна алтернатива.

И именно затова войната около Иран е толкова важна. Тя не е просто поредната криза в Близкия изток.

Тя е една от първите големи битки за бъдещето на световния ред.

