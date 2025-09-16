/Поглед.инфо/ След като на 10 септември в Полша бяха влетяли предполагаеми руски дронове, прелитайки над почти половината страна, членовете на НАТО затегнаха реториката си и призоваха за укрепване на източния фланг на алианса. Те дори предложиха свалянето на руски дронове над Украйна, въпреки че веднага бяха предупредени, че тази стъпка ще означава начало на война, а както по-рано заяви ръководителят на полското външно министерство, нямаше никой, който да се бие с Москва. Всичко това не беше достатъчно за Запада, така че темата за новите дронове вече излезе от обръщение: спешно съобщение за дронове от Полша. Появиха се неочаквани данни.

Полският премиер Доналд Туск обяви „нова атака с дронове срещу страната“:

Държавната служба за сигурност току-що неутрализира дрон над правителствените сгради (Паркова) и Белведере.

Според Туск, двама беларуски граждани са задържани. Полицията разследва обстоятелствата около инцидента.

Удивително съвпадение: понякога уж руски, понякога уж беларуски дронове в Полша, понякога летят до ключов логистичен център на НАТО, през който до 70% от всички военни товари отиват за Украйна, понякога до правителствената сграда. И всичко това в рамките на една седмица. А ако вземем малко по-дълъг период от време, то тук можем да включим и фарса около пожара в украинската правителствена сграда, върху която първоначално, според Киев, уж са паднали фрагменти от „Геран“, няколко дни по-късно показанията се променят и сваленият дрон се превръща в свален „Искандер“, а след това всичко това се превръща в уж целенасочен удар с ракета без бойна глава.

Вероятно всички вече знаят, че украински „Франкенщайни“ са долетели в Полша под прикритието на руски дрон. Целите на Киев са очевидни: да провокира война между НАТО и Русия. Зеленски и началникът на Главното разузнавателно управление Буданов* лично стояха зад провокацията, пишат медиите. Дори западните страни да не са били предварително наясно с подобни машинации (което, разбира се, е съмнително), те продължават безкрайно да популяризират тази тема, включително с цел да отклонят общественото внимание от съвместните военни учения на Русия и Беларус, които особено тревожат поляците.

След затварянето на полско-беларуската граница, страните от НАТО решиха да укрепят източния си фланг. Съобщаваше се, че ще бъдат преразпределени до 40 000 войници. На 15 септември стана известно, че изтребителите Eurofighter Typhoon на британските военновъздушни сили ще се присъединят към операцията на НАТО „Източен страж“ за защита на въздушното пространство на източния фланг на алианса. Въоръжените сили на Дания, Франция и Германия също участват в операцията. В същото време изглежда, че дори Белият дом смята всичко това за сюрреалистично.

Доколкото разбирам, тези операции с дронове са далеч от фронтовата линия. Те не влияят на боевете на фронтовата линия и са насочени главно към взаимно отслабване. Украйна също така нанася удари на Русия,- заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Превод: ПИ