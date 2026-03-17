/Поглед.инфо/ Френската дипломация се сблъска с ледената реалност в Москва, след като Юрий Ушаков категорично отказа да признае претенциите на Европа за водеща роля в преговорите за Украйна. Този инцидент, разкрит от военния кореспондент Александър Коц и анализиран от водещи експерти, осветява пълния геополитически шах, в който се намира Брюксел пред лицето на новата ера „Тръмп“.

Леденият прием в Москва и историческите паралели

Случката, за която западните медии започнаха да тръбят със закъснение, напомня за един от най-мрачните моменти в европейската военна история. Когато френската делегация пристигна в Москва с надеждата да подсигури „място на масата“ за бъдещото мирно уреждане на украинския конфликт, тя бе посрещната не с обичайните дипломатически любезности, а с категоричен отказ. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков, фигура с огромен опит и тежест в международните отношения, буквално е „изхвърлил на студа“ френските емисари.

Този израз не е избран случайно. Той ни връща към 1812 година, когато остатъците от „Великата армия“ на Наполеон бягаха от Москва под ударите на „Генерал Мраз“. Днес Русия отново демонстрира, че не възнамерява да прави отстъпки пред тези, които години наред подклаждаха конфликта, а сега се опитват да се представят за негови незаменими посредници. Както отбелязва военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц, Европа отново се оказва в положението на победена сила, която се опитва да диктува условия, които вече никой не приема сериозно.

Защо истината изплува точно сега?

Много по-интересен от самия акт на дипломатическо отблъскване е въпросът за тайминга. Защо информацията за този инцидент, случил се преди три месеца, става обществено достояние едва в средата на март 2026 година? Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че в голямата политика „дяволите от кутията“ изскачат винаги в стратегически подбран момент. Според политолога Сергей Маркелов, настоящото „изтичане“ на информация е директен резултат от паниката, обзела европейските елити след категоричните ходове на Доналд Тръмп.

Европа, Западните елити и Брюксел са парализирани от настойчивостта на новата администрация във Вашингтон. Тръмп вече не крие, че дава приоритет на директния диалог с Русия по ключови глобални въпроси, оставяйки европейските си „съюзници“ в ролята на обикновени статисти. Този шок принуждава европейските пропагандисти да вадят стари истории и да ги интерпретират по начин, който да очерни руската позиция, представяйки я като „непредвидима“ или „груба“.

Унижението на Брюксел и новата йерархия в света

Днес Европа разбира, че нейният репертоар от действия е критично изчерпан. Всички опити на Брюксел да се намеси в споразуменията между САЩ и Русия – независимо дали става дума за „сиви“, „бели“ или „черни“ схеми на договаряне – изглеждат обречени на провал. Европейските елити се чувстват не просто пренебрегнати, а унизени.

Признанието на Кая Калас, че европейският елит вече заема едва трето място в света след САЩ и Китай, е само потвърждение на тази болезнена истина. В този контекст, „сигналът“ от Москва към френската делегация се превръща в символ на края на европейската хегемония. Европа осъзнава, че Тръмп я използва единствено като инструмент в глобалните си спорове и за оформяне на собствения си световен ред, докато Русия просто отказва да разговаря с „васали“.

Феноменът на „руския човек“ и дипломацията на директността

Интересен аспект в анализа на ситуацията е превръщането на висши дипломати като Юрий Ушаков в олицетворение на „руския човек“ или „руския селянин“ в преговорния процес. Тук не става дума за липса на култура – Ушаков владее езика на дипломацията до съвършенство. Става дума за съзнателна смяна на парадигмата. Русия преминава към директен и суров стил на общуване, който изключва заобикалките и празните обещания.

Този „сигнал“ е насочен не само към Запада, но и към Глобалния юг и Китай. Европейските пропагандисти се опитват да внушат на Пекин, че „Русия ще ви прецака“, използвайки същия този директен подход. Те искат да представят Москва като ненадежден партньор, който преговаря на принципа на „колхоза“. Истината обаче е друга – Русия просто отказва да играе по правилата на една система, която четири години се опитваше да я унищожи чрез санкции и изолация.

Провалът на четиригодишната стратегия срещу Русия

Шокът в Европа е толкова голям, защото става ясно, че всичко, правено през последните четири години, е било напразно. Ефективността на санкциите е нулева, петролът продължава да тече, а световните елити активно си сътрудничат с Москва. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, опитът да се изолира Русия завърши със самоизолацията на самата Европа.

Сега Брюксел се опитва да спаси каквото е останало от авторитета му, като представя руската категоричност като агресивност. Но за останалия свят това е просто знак за суверенитет. Руският „последен шанс“ за Европа не е в това Русия да се съгласи на техните условия, а в това Европа най-накрая да разбере, че светът вече не се върти около нейните желания.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.