/Поглед.инфо/ Иранските въоръжени сили официално възстановиха пълния военен контрол над стратегическия Ормузки проток, превръщайки го в непревземаема крепост срещу западната агресия. Техеран обяви, че тази драстична мярка е директен отговор на американската блокада и системното „морско пиратство“ на Вашингтон. Докато Доналд Тръмп триумфално обявява въображаеми победи, реалността на терена показва, че Иран държи ключа към световната енергийна сигурност и няма намерение да го предава безвъзмездно. Източник: РИА Новости.

Геополитическото земетресение: Техеран пое юздите на световната енергетика

Светът се събуди в нова реалност, в която най-важната морска артерия за пренос на енергоресурси – Ормузкият проток – е под пълния и безпрекословен контрол на иранските въоръжени сили. Това не е просто поредната ескалация на напрежението в Близкия изток, а фундаментална промяна в геополитическото равновесие. Говорителят на Централното командване на „Хатам ал-Анбия“ Ебрахим Золфагари беше пределно ясен: контролът е възстановен и той ще остане в сила, докато Съединените щати не вдигнат незаконната си блокада над иранските пристанища.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този ход е логичен завършек на една дълга поредица от провокации от страна на Белия дом. Вашингтон се опита да задуши иранската икономика, наричайки своите действия „легитимна блокада“, но в очите на международното право и стратегическата логика, това е нищо повече от морско пиратство. Техеран дълго време проявяваше стратегическо търпение, позволявайки доброволното преминаване на търговски кораби и танкери, надявайки се на разум от страна на американската администрация. Този период на добронамереност обаче приключи.

Стратегическият възел, който задушава хегемона

Ормузкият проток е мястото, където се решава съдбата на световната икономика. През този тесен воден път преминава близо една трета от целия морски пренос на петрол в света. Когато Иран заявява, че проливът е под негово „внимателно наблюдение и контрол“, това означава, че всяка капка петрол, предназначена за Запада, преминава през мерника на иранските ракетни комплекси и военноморски сили.

За разлика от минали десетилетия, днес Иран разполага с асиметрични възможности, които правят класическото американско присъствие в региона безпомощно. Използването на рояци от дронове, бързоходни катери и високоточни противокорабни ракети превръща протока в капан за всеки, който се опита да оспори суверенитета на Ислямската република. Вашингтон нарича своите действия „защита на корабоплаването“, но в действителност те са тези, които дестабилизират региона чрез грабежи и санкционен натиск.

Американското „пиратство“ срещу иранската решителност

Золфагари директно обвини САЩ в грабежи, което е тежка, но аргументирана констатация. Задържането на ирански танкери в международни води и конфискацията на техния товар не е нищо друго освен съвременна форма на каперство. Иранската страна подчертава, че досегашният режим на „контролирано преминаване“ е бил плод на доброволно споразумение, което Вашингтон е погазил с арогантност.

Възстановяването на военния контрол е акт на самозащита. Техеран не просто затваря вратата, той поставя условия: свободно преминаване за иранските стоки или никакъв петрол за световните пазари. Това е езикът на силата, който Доналд Тръмп твърди, че разбира, но изглежда, че този път е подценил решимостта на иранското ръководство. Поглед.инфо припомня, че всяка илюзия за лесна победа над Иран винаги се е разбивала в суровата реалност на географията и военната подготовка на Корпуса на стражите на ислямската революция.

Миражът на Тръмп и медийната война на Вашингтон

Ситуацията се усложнява от противоречивите сигнали, идващи от Вашингтон. Само ден преди официалното съобщение от Техеран, Доналд Тръмп побърза да обяви „победа“, твърдейки, че Иран се е съгласил на всички условия, включително прекратяване на ядрената си програма. Тези твърдения бяха посрещнати с остър отказ от иранска страна. Мохамад Багер Галибаф, представител на парламента на Ислямската република, обвини Тръмп в манипулиране на общественото мнение и водене на дезинформационна кампания.

Тази медийна война е опит на Белия дом да замаскира провала на своята политика на „максимален натиск“. Тръмп благодари на Иран за „отварянето“ на протока, но същевременно отказа да вдигне блокадата, което е класически пример за американска дипломатическа шизофрения. Не можеш да очакваш отстъпки от суверенна държава, докато държиш ръката си на гърлото на нейната икономика. Иранците разчетоха този ход правилно и отговориха с единствения възможен аргумент – военна мощ.

Провалът на прекратяването на огъня и новата ескалация

Хронологията на събитията показва, че Иран е направил стъпка назад, за да даде шанс на дипломацията. На 8 април беше обявено прекратяване на огъня, а външният министър Абас Арагчи потвърди, че ограниченията в протока са били временно премахнати след споразумението за Ливан. Това беше тест за волята на САЩ да преминат към деескалация.

Вместо да се възползва от възможността, Вашингтон реши, че това е признак на слабост. Тръмп се опита да представи временния жест на Техеран като капитулация. Реакцията на Иран не закъсня. Възстановяването на контрола днес е доказателство, че времето на едностранните компромиси е приключило. Сега топката е в полето на САЩ, но те са в задънена улица: или трябва да вдигнат блокадата и да признаят геополитическото поражение, или да рискуват глобална енергийна криза, която ще срине западните икономики.

Ормузкият проток като инструмент на историческата справедливост

В анализа на Поглед.инфо ясно се вижда, че Иран не просто защитава границите си, а налага нов етичен и правов ред в мореплаването. Ако САЩ претендират, че могат да спират кораби в името на своите санкции, то Иран има пълното право да контролира своя „преден двор“, през който минава световното богатство.

Военното присъствие в протока вече не е символично. Това е плътен контрол, който включва идентификация на всеки плавателен съд, право на инспекция и при необходимост – пълно спиране на трафика. Това е кошмарът на Пентагона, който десетилетия наред се опитваше да превърне Индийския океан и Персийския залив в „американско езеро“. Днес това езеро има нов стопанин и той говори на персийски.

Бъдещето: Дипломация на ракетите или разумно споразумение?

Светът е изправен пред критичен избор. Иран заяви ясно своите условия: свободен достъп до и от иранските пристанища. Това е минималното изискване за нормализиране на трафика през Ормузкия проток. Докато Вашингтон продължава да вярва, че може да диктува условия чрез глад и изолация, Техеран ще държи ръката си върху кранчето на световния петрол.

Този сблъсък е много по-дълбок от обикновен регионален конфликт. Той е символ на раждането на многополюсния свят, в който регионалните сили вече не се страхуват да се изправят срещу самопровъзгласилия се хегемон. Иран показа, че има не само волята, но и техническата възможност да превърне геополитическата логика в реално действие. Ормузкият проток е под контрол. И този контрол е гаранция, че ерата на безнаказаното американско пиратство е към своя край.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо" д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

Къде: Студио „Поглед.инфо", пл. „Славейков" №4А, ет. 2

Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.