/Поглед.инфо/ След близо седем години федералното правителство на САЩ отново е изправено пред спиране на работата си.

Според глобално проучване, проведено от Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) и Китайския народен университет (Renmin University), това се дължи на „дълбоко вкоренени институционални проблеми“ и демократични дефицити в САЩ.

Проучването показва, че 71,5% от анкетираните смятат, че партийните конфликти са засилили сериозно социалните разделения. 74,4% посочват, че подобни конфликти разкриват непримирими противоречия и фундаментални недостатъци в политическата система на САЩ, докато 73,2% са на мнение, че има спешна необходимост от системна реформа на американските политически институции.

Забележително е, че респондентите от европейски, тихоокеански и северноамерикански страни изразяват особено негативни мнения относно вредните последици от партийните конфликти в Съединените щати. По-конкретно, 75,1% от европейските и 84,3% от северноамериканските участници в анкетата са съгласни, че партизанските борби са засилили сериозно социалните разделения в САЩ – и двете цифри надвишават средните за света. Междувременно 78,4% от европейските, 85,3% от северноамериканските и 77,4% от тихоокеанските респонденти признават, че партизанските борби разкриват непримирими противоречия и фундаментални недостатъци в политическата система на САЩ.

Респондентите като цяло дават ниска оценка за ефективността на политическото управление на САЩ и нивото на тяхното политическо развитие. Само 41,4% от хората в Океания и 56,5% от тези в Европа изразяват одобрение за управленските възможности на правителството на САЩ. Едва 34,3% от респондентите от Океания и 39,1% от Европа са изразили увереност в способностите на американската администрация да повиши жизнения стандарт на гражданите. При оценката на капацитета на правителството за предотвратяване и борба с корупцията, процентите на одобрение сред респондентите от Океания и Европа са съответно 21,8% и 27,2%. Само 28,8% от респондентите от Океания и 39,1% от Европа са изразили увереност в способността на правителството на САЩ да гарантира обществената безопасност.

Проучването е проведено съвместно от CGTN и Китайския народен университет чрез Института за международни комуникации „Нова ера“, като в него са участвали 7671 респонденти от 38 държави по света под формата на онлайн анкета в библиотеки. Анкетираните са на възраст от 18 до 65 години.