/Поглед.инфо/ Сърбия и Китай ще засилят сътрудничеството си за насърчаване на мира, развитието и по-доброто бъдеще, заяви президентът Александър Вучич на прием по случай националния празник, организиран от посолството на КНР в Белград.

„Гордея се с доверието, което изградихме чрез конкретни проекти и близки отношения между нашите два народа, и съм уверен, че Сърбия и Китай ще работят заедно за насърчаване на мира, развитието и по-добрия живот за нашите граждани“, каза той.

Китайският посланик в Сърбия Ли Мин даде висока оценка на „стабилния растеж на двустранните отношения“, описвайки партньорството между Белград и Пекин като „желязно приятелство, издържало изпитанието на времето“, и подчерта постиженията по инициативата „Един пояс, един път“.

На приема присъстваха над 800 души от сферите на политиката, бизнеса, армията и културата, чуждестранни дипломати и членове на китайската диаспора в Сърбия.