/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителен адрес по случай 80-годишнината от основаването на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) В него той посочи, че организацията играе важната роля в осигуряването на световната продоволствена сигурност, насърчаването на развитието на селските райони и трансформацията на продоволствените системи, както и за подобряването на стандарта на живот на хората във всички страни.

Си Дзинпин изтъкна, че китайското правителство винаги е обръщало голямо внимание на продоволствената сигурност. Китай разчита на собствените си способности за разрешаване на въпроса, както и предоставя помощ за нуждаещите се страни, като по този начин допринася със силите на Китай за осигуряване на глобалната продоволствена сигурност. Китай ще продължава своята подкрепа за ФАО и ще работи с организацията за прилагане на Инициативата за глобално развитие, на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и за изграждане на общност на споделена съдба на цялото човечество.