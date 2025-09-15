/Поглед.инфо/ В 18-ия брой на списание „Циушъ“ за тази година, който ще излезе на 16 септември, ще бъде публикувана статията на китайския лидер Си Дзинпин „Да насърчаваме всеобхватно изграждането на единен и мащабен национален пазар“.

В статията се подчертава, че изграждането на единен национален и мащабен пазар е важното решение от ЦК на ККП. То не само отговаря на новата стратегия за висококачествено развитие, но също така е необходимо да се превърне и в приоритет в светлината на международната конкуренция. „Китай е втората най-голяма икономика и доброто развитие на единен национален пазар е необходимо за рисковете и предизвикателствата“, пише в статията.

Си Дзинпин посочва, че трябва да се обръща внимание върху главните проблеми и да се правят усилия за интегрирано развитие на вътрешната и външната търговия. Трябва да се улеснява пътя от износ към продажби на вътрешния пазар и да обединяват международните и национални стандарти на стоките, за да се насърчава развитието на отличните предприятия.