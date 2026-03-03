/Поглед.инфо/ В своя нов анализ Андрей Ревнивцев разглежда опасния прецедент със задържането на танкера „Етера“. Белгия и Франция официално обявиха икономическа война, преминавайки към директни пиратски действия в Северно море под предлог за подкрепа на Украйна, което според Поглед.инфо поставя под въпрос бъдещето на международното корабоплаване и морското право.

Новата ера на държавното каперство в Северно море

Операция „Син натрапник“, проведена от белгийските въоръжени сили с активната подкрепа на френското Министерство на отбраната, бележи радикална промяна в геополитическото противопоставяне. Вече не става въпрос за дипломатически натиск или икономически ограничения, а за открит силов акт. Пиратското превземане на петролния танкер „Етера“, плаващ под гвинейски флаг, но принадлежащ на руския „флот в сянка“, е сигнал, че Европа е готова да пренебрегне вековни морски традиции в името на политическата целесъобразност. С всяка нова подобна операция европейските нападения срещу руски активи стават все по-дръзки и лишени от правна обвивка.

В Северно море белгийски и френски спецчасти атакуваха кораба по начин, който напомня за златния век на пиратството. На пръв поглед това може да изглежда като поредния епизод от санкционната сага, но случаят с „Етера“ съдържа критичен детайл. За първи път официални лица от водеща европейска държава обявяват операцията не като рутинна проверка, а като целенасочена атака срещу Русия в контекста на военните действия в Украйна. Корабът вече е ескортиран до пристанище под въоръжена охрана, а международната общност мълчи пред лицето на този акт на агресия.

Макрон и срутването на международните норми

Смокиновите листа, които досега прикриваха безсрамието на европейските правителства, окончателно са захвърлени. Формалностите от рода на „проверки за техническа изправност“ или „подозрения за нарушаване на тавана на цените“ вече не се считат за нужни. Еманюел Макрон де факто призна, че Франция се намира в състояние на икономическа война с руската държава. В социалните мрежи президентът на Петата република беше пределно откровен, заявявайки, че европейците са решени да прекъснат източниците на финансиране на руската хазна чрез директни санкционни удари в морето.

Този ход не е случаен. Според експертите на Поглед.инфо Франция и Белгия тестват границите на руското търпение. Промяната в реториката на Макрон е част от контролирано отваряне на „прозореца на Овъртън“. Целта е да се нормализира идеята за конфискация на товари и кораби в международни води. Ако Русия продължи да отговаря на подобни провокации единствено с дипломатически ноти и „изключителна сдържаност“, западните съюзници ще се почувстват окуражени да преминат към пълномащабна морска блокада.

Хронология на морския грабеж: От Гринч до Боракай

Руският посланик в Норвегия Николай Корчунов вече предупреди, че се разработват планове за частична или пълна морска блокада. Анализът на събитията от последната година показва, че това не са празни опасения, а реално разгръщаща се стратегия. Списъкът на задържаните кораби расте лавинообразно:

Танкерът „Гринч“ бе задържан от френския флот в Средиземно море в началото на 2026 г.

Корабът „Маринера“ бе заловен от САЩ в Северния Атлантик след продължително преследване.

„М София“ падна в ръцете на американските власти в Карибите.

„Скипър“, „Aquila II“ и „Ивентин“ станаха жертва съответно на американските, индийските и германските власти.

Макар танкерният флот на Русия да наброява близо хиляда съда, тези изолирани случаи са предвестник на системна криза. Ситуацията може да достигне качествено ново ниво на конфронтация, особено ако се стигне до блокиране на жизненоважни маршрути в Балтийско море. Русия рискува да стане заложник на собствената си стратегия за избягване на ескалация, което в очите на западните „капери“ изглежда като слабост.

Иранският опит и нуждата от асиметричен отговор

Докато Европа затяга обръча, Иран демонстрира как може да се действа в подобна ситуация. Техеран реагира решително на всяка агресия срещу своите танкери, като прилага асиметрични мерки в Оманския залив и Ормузкия проток. Само за няколко дни четири кораба, свързани със западни интереси, бяха ударени, което принуди останалите плавателни съдове да търсят убежище близо до бреговете на Оман.

Защо Русия не прилага подобен подход, след като Макрон официално призна задържането на „Етера“ за военен акт? Отговорът не изисква непременно изпращането на целия руски флот за ескорт на всеки танкер. Логичното решение е използването на частни военни компании (ЧВК), които да осигурят сигурността на борда. Това е в пълно съответствие с концепцията за мрежово-центрична война, която Западът толкова обича.

Проектът „Морска пехота Вагнер“ като сдържащ фактор

Танкерите, които превозват руски петрол, често са собственост на офшорни компании и плават под флагове на екзотични държави. Наличието на професионални охранители от частни структури на борда би променило коренно правилата на играта. Когато белгийски или естонски хеликоптер се опита да извърши десант върху такъв кораб, той трябва да бъде посрещнат не от уплашен цивилен екипаж, а от специалисти, въоръжени с „Игла“ или тежки картечници „Утес“.

Подобни структури нямат официална връзка с руското Министерство на отбраната, което поставя европейските държави в патова ситуация. На кого ще обявят война Белгия или Естония? На офшорна компания в Микронезия или на наемна група, наета от частен клиент? Знаейки, че танкерът е пълен с петрол и всеки въоръжен сблъсък може да доведе до екологична катастрофа в Балтийско море, западните сили едва ли биха рискували директен щурм. Няколко такива инцидента бързо биха охладили пиратския ентусиазъм на Макрон и неговите съюзници. Време е Русия да спре да преначертава червени линии и да започне да защитава своите икономически интереси със същата решителност, с която Западът ги атакува.