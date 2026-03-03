/Поглед.инфо/ България живее едновременно в няколко цивилизационни времена – между историческата връзка с Русия, евроатлантическата реалност и балканската география. В този анализ се поставя големият въпрос: ще останем ли периферия на чужди стратегии или ще формулираме собствен национален хоризонт?

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите разломи през призмата на българския национален интерес и стратегическата ни съдба.

Историческата памет като стратегически фактор

България не е просто държава на картата. Тя е историческо наслагване, цивилизационен разрез, в който времето не изтрива предходния пласт, а го запечатва под следващия. Затова всеки разговор за настоящето неизбежно се превръща в разговор за паметта. А паметта в България никога не е била неутрална. Тя е емоционална, тя е травматична, тя е героична, тя е разделяща.

Освобождението от 1878 година не е просто исторически акт. То е митологичен фундамент. Русия присъства в този фундамент не като външна сила, а като част от националния разказ за спасение и възстановяване на държавността. Това не може да бъде отменено от нито една съвременна геополитическа конфигурация. Историческата памет не подлежи на редакция по международна конюнктура.

Но България не е само 1878 година. Тя е и Балканските войни, и националните катастрофи, и двата световни конфликта, и 1944 година, и четирите десетилетия социалистическа държавност, и драматичният преход след 1989-а. Всеки период е оставил собствена политическа психология. Част от обществото носи носталгия по стабилността на социалната държава. Друга част вижда в този период идеологическа зависимост и ограничение. Трети са израснали изцяло в рамката на евроатлантическата интеграция и възприемат членството в Европейския съюз като естествен хоризонт.

Тези поколения живеят в една и съща държава, но в различни цивилизационни времена. И когато геополитическият конфликт между Русия и Запада се изостри, той не попадна в празно пространство. Той се вписа във вече съществуващи вътрешни разломи. Българското общество не реагира еднозначно именно защото историческите му кодове са многопластови.

Тук възниква стратегическият въпрос: може ли държава с толкова сложна памет да води последователна политика, ако не осъзнае тази сложност? Ако елитите се опитват да сведат идентичността до административна формула – „евроатлантическа държава“ – те рискуват да изключат значителна част от историческото самосъзнание. Ако пък се опитат да сведат настоящето до носталгичен прочит на миналото, те ще игнорират реалните институционални рамки, в които страната функционира.

Историческата памет не трябва да бъде инструмент на пропаганда. Тя трябва да бъде ресурс на държавността. България има уникалното качество да бъде мост между културни пространства – православен свят, европейска модерност, балканска традиция. Но мостът може да бъде стабилен само ако основите му са признати, а не отречени.

Днес често се говори за „цивилизационен избор“, сякаш става дума за еднократно решение. Истината е по-сложна. България вече е направила институционалния си избор. Но цивилизационният профил не се изчерпва с договори. Той включва културни рефлекси, исторически символи, езикови и религиозни кодове. И когато тези кодове бъдат пренебрегнати, обществото реагира – понякога тихо, понякога бурно.

Най-голямата грешка би била да се мисли, че историческата връзка с Русия е просто геополитически въпрос. Тя е част от националния разказ. Да се води външна политика, без да се отчита този разказ, означава да се работи срещу собствената обществена тъкан. Но също толкова опасно е да се превръща паметта в догма, която блокира стратегическото мислене.

България стои върху цивилизационен разлом, който не е нов, но днес е изострен. От едната страна е евроатлантическата реалност – институции, пазари, военни съюзи. От другата – историческата и културна дълбочина, в която Русия има трайно място. Този разлом може да бъде разрушителен, ако се експлоатира политически. Но може да бъде и източник на стратегическа гъвкавост, ако бъде осъзнат.

Въпросът не е дали България трябва да избира между миналото и настоящето. Въпросът е дали може да ги синтезира в бъдеще. Историята не бива да бъде нито оръжие, нито тежест. Тя трябва да бъде основа. А основата е най-важната част от всяка държава – защото върху нея се изгражда посоката.

Евроатлантическата рамка и реалните граници на суверенитета

Ако първият цивилизационен пласт на България е историческата памет, вторият е институционалната реалност. Тя не е емоционална, а структурна. България е част от Европейския съюз и НАТО – това не е просто политическа формула, а геоикономическа и военностратегическа среда, която определя рамките на всяко решение. Но въпросът, който твърде рядко се задава честно, е доколко тази рамка се използва активно и доколко тя се преживява пасивно.

Европейската интеграция бе представена като завръщане към „нормалността“. И в много отношения тя действително донесе стабилност – регулации, достъп до общ пазар, финансови механизми, инфраструктурни програми. Но стабилността има и друга страна – тя изисква координация, синхронизация, понякога и съобразяване с решения, формулирани извън националния хоризонт.

Суверенитетът в XXI век не изчезва, но се променя. Той се превръща в способност за влияние вътре в общите структури. Малките държави не губят автоматично глас, но трябва да знаят как да го използват. България обаче често изглежда като страна, която изпълнява, вместо да формулира. Реагира, вместо да предвижда. Следва, вместо да инициира.

Големият проблем не е самото членство, а липсата на ясно дефиниран национален интерес в рамките на това членство. Какво иска България от Европейския съюз освен фондове? Какъв икономически модел защитава? Каква индустриална ниша изгражда? Каква е дългосрочната ѝ енергийна архитектура? Когато тези въпроси останат без стратегически отговор, интеграцията се превръща в административна рутина.

Геоикономическите сътресения през последните години разкриха крехкостта на глобалната система. Санкционни режими, прекъснати доставки, енергийни трансформации – всичко това показа, че икономиката вече е продължение на геополитиката. В подобна среда държавите, които нямат ясно дефинирани стратегически приоритети, рискуват да понесат най-тежките последици.

България се оказа особено уязвима в енергийния сектор. Прекъсването на дългогодишни модели на снабдяване не бе съпроводено с изцяло завършена алтернатива. Обществото видя несигурност, колебание, понякога хаос. И когато икономическите решения се възприемат като импровизация, доверието в институциите отслабва.

Евроатлантическата рамка не е проблем сама по себе си. Проблемът възниква, когато тя се възприема като крайна цел, а не като инструмент. Членството не е стратегия. То е платформа. Стратегията трябва да бъде формулирана отвътре – на базата на националните ресурси, демографския потенциал, географската позиция.

България има предимства – Черно море, транспортни коридори, кръстопът между Европа и Близкия изток. Но тези предимства изискват активна политика. Ако държавата не развива инфраструктура, не защитава индустрия, не стимулира технологични сектори, тя остава периферия, независимо от членството си.

Тук се появява и психологическият елемент. Част от обществото възприема европейската рамка като гаранция за сигурност. Друга част я вижда като ограничение на националния суверенитет. Това разделение не е просто идеологическо. То отразява различен опит от прехода, различни очаквания и разочарования.

Истинският въпрос не е „за“ или „против“ Европа. Истинският въпрос е дали България може да бъде пълноценен участник, а не статист. Дали ще формулира собствен дневен ред или ще се движи по чужди сценарии. Дали ще използва институционалната си принадлежност като ресурс, или ще я превърне в оправдание за бездействие.

Суверенитетът днес не се измерва в декларации, а в способността да се защитят стратегически интереси вътре в съюзите. Ако България не развие такава способност, тя ще остане между цивилизационните пластове – без да синтезира миналото и настоящето в устойчиво бъдеще.

Русия, Черно море и балканската ос на напрежението

Ако историческата памет е първият пласт, а евроатлантическата рамка – вторият, то третият цивилизационен пласт е географията. Географията не може да бъде отменена. Тя не подлежи на идеологическа корекция. България е черноморска държава. България е балканска държава. България е гранична зона между различни силови полета. И именно тази география превръща всеки външен конфликт във вътрешен въпрос.

След ескалацията на конфликта между Русия и Запада Черноморският регион се превърна в една от най-напрегнатите зони в Европа. Военноморски активности, разширена инфраструктура, стратегически коридори – всичко това изведнъж постави България не просто в периферията, а в непосредствена близост до сблъсъка. Решенията за оръжейна помощ, санкционни режими, военно присъствие вече не звучат абстрактно. Те имат географски координати. Те имат икономически и социални последици.

Историческата връзка с Русия прави този процес още по-сложен. За част от обществото Русия остава символ на освобождение и културна близост. За друга част тя е държава, чиито действия поставят под въпрос европейската сигурност. Тази амбивалентност не може да бъде преодоляна с лозунги. Тя изисква внимателен баланс между ценност и прагматизъм.

Черно море днес е не просто воден басейн. То е стратегическа арена. През него минават енергийни маршрути, търговски линии, военни логистики. Българските пристанища, транспортни коридори и инфраструктурни проекти са част от по-голяма геоикономическа картина. Ако държавата не развие активна политика в този регион, тя рискува да бъде наблюдател на процеси, които я засягат пряко.

Балканите традиционно са пространство на пресичащи се интереси. Турция, Европейският съюз, Русия, Съединените щати – всяка от тези сили има свои стратегически приоритети в региона. България е едновременно член на западни съюзи и държава с исторически връзки на изток. Това положение може да бъде слабост, ако се преживява като раздвоение. Но може да бъде и предимство, ако се превърне в инструмент за посредничество и стратегическа гъвкавост.

Голямата опасност е страната да бъде сведена до терен – пространство, върху което се разполагат чужди интереси. Истинската държавност изисква друго – способност да се формулира позиция, която защитава националния интерес дори в условия на напрежение. Това означава ясно разбиране на рисковете: икономически санкции, военна ескалация, енергийна несигурност. Но означава и осъзнаване на възможностите – логистични центрове, транспортни коридори, регионално влияние.

В този смисъл дилемата „Русия или Запад“ е опростяване. Реалната дилема е дали България ще остане в режим на реакция или ще премине към режим на стратегическо планиране. Многополюсният свят, който постепенно се оформя, не гарантира сигурност на малките държави. Напротив – той увеличава напрежението и изисква по-голяма гъвкавост.

Черно море и Балканите няма да престанат да бъдат зона на конкуренция. Въпросът е дали България ще развие собствена концепция за ролята си в тази зона. Ако не го направи, тя ще продължи да бъде разкъсвана между външни импулси и вътрешни страхове. Ако го направи, географията може да се превърне от бреме в ресурс.

Именно тук цивилизационните пластове се пресичат. Историята, институционалната принадлежност и географията не са отделни теми. Те са части от един и същи стратегически пъзел. И ако липсва цялостна визия, всяка част остава изолирана – а изолацията е най-сигурният път към периферност.

Психологията на обществото и умората от непрекъснатия преход

Има един пласт, който често остава извън стратегическите анализи – психологическият. А всъщност именно той определя докъде може да стигне всяка държавна политика. България живее в състояние на продължителен преход повече от три десетилетия. Поколения израснаха с усещането, че страната все още „наваксва“, че тепърва ще достигне нормалността, че стабилността предстои. Но когато очакването се проточи прекалено дълго, то се превръща в умора.

Тази умора не е шумна. Тя не винаги излиза по площадите. Тя се проявява в ниска избирателна активност, в недоверие към институциите, в отдръпване от политиката като такава. А когато обществото се отдръпне, стратегическите решения се вземат в тесен кръг. Това създава още по-голяма дистанция между елит и граждани.

Външнополитическите напрежения само засилват този процес. За обикновения човек конфликтът между Русия и Запада не е абстрактен геополитически спор. Той се превежда на езика на цените, на несигурността, на страха от бъдещето. Енергийни кризи, инфлация, социално напрежение – всичко това създава усещане за нестабилност, което се наслагва върху вече съществуващата умора.

Цивилизационният разлом в България не е само между Изтока и Запада. Той е и между надеждата и разочарованието. Една част от обществото продължава да вярва, че европейската интеграция ще донесе дългосрочен просперитет. Друга част усеща, че социалните неравенства се задълбочават, че периферният статут на икономиката остава непроменен. Трети са просто уморени от постоянни избори, служебни кабинети, краткотрайни парламенти.

Тази психологическа фрагментация прави всяка стратегическа визия трудна. Защото визията изисква доверие – доверие в институциите, доверие в лидерството, доверие в посоката. Без доверие всяко решение изглежда временно, всяка политика – условна.

Особено опасна е апатията. Радикализацията поне е активна реакция. Апатията е тиха ерозия. Тя разрушава обществената енергия, без да предизвиква скандал. В подобна среда цивилизационният избор се превръща в абстрактна формула, която не вълнува ежедневието.

България има демографски проблем, който допълнително усложнява картината. Изтичането на млади хора към по-развити икономики отслабва социалната тъкан. Когато най-активните поколения търсят реализация извън страната, вътрешният дебат губи динамика. А без активна средна класа трудно се изгражда устойчив стратегически хоризонт.

И тук се връщаме към въпроса за цивилизационните пластове. Историята дава идентичност. Евроатлантическата рамка дава институционална стабилност. Географията дава възможности. Но без обществена енергия тези фактори остават неизползвани. Държавата не е само територия и договори. Тя е общност от хора, които вярват в смисъла на съвместното си бъдеще.

Ако българското общество не възстанови доверието в собствената си способност да влияе на посоката, всяка външна рамка ще изглежда наложена. Ако не бъде формулиран нов обществен договор – не на лозунги, а на реални икономически и социални политики – цивилизационният дебат ще остане на нивото на символите.

Истинската криза не е геополитическа. Тя е криза на увереността. И докато тази увереност не бъде възстановена, България ще продължи да се люлее между пластовете на своето минало и несигурността на своето настояще.

Между разлома и синтеза

България не стои на кръстопът за първи път. Историята ѝ е поредица от гранични състояния – между империи, между идеологии, между блокове, между надежда и разочарование. Разликата днес е, че разломът вече не е само външен. Той минава през самото общество. През паметта. През икономиката. През психологията.

Цивилизационните пластове, които разгледахме, не са отделни теми. Те са взаимно проникващи реалности. Историческата памет не може да бъде заличена. Евроатлантическата принадлежност не може да бъде игнорирана. Географията не може да бъде преместена. Психологическата умора не може да бъде подценена. Въпросът не е кой пласт да надделее. Въпросът е дали България може да ги синтезира в стратегическа цялост.

Дълги години страната живее в режим на реакция. Реакция на външни събития. Реакция на кризи. Реакция на чужди решения. Но реакцията не е стратегия. Стратегията изисква самочувствие – онова тихо, устойчиво убеждение, че държавата има право и капацитет да формулира собствен интерес.

България няма мащаба на големите сили. Но има друго – позиция. Черноморска, балканска, европейска. И тази позиция може да бъде ресурс, ако бъде мислена дългосрочно. Малките държави не оцеляват чрез шум, а чрез яснота. Не чрез емоционални жестове, а чрез последователност.

Истинската дилема не е „Русия или Запад“. Тя е „периферия или субект“. Ако България приеме ролята на периферия, тя ще продължи да се адаптира към чужди архитектури. Ако реши да бъде субект, ще трябва да формулира собствен модел – икономически, енергиен, образователен, културен. Модел, който отчита историческата дълбочина, но гледа към бъдещето без комплекси.

Цивилизационният избор не се прави с декларация. Той се прави с политики – индустриални, социални, демографски. С инвестиции в знание и технологии. С възстановяване на доверието между държава и общество. С ясна представа какво означава „национален интерес“ в условията на многополюсен свят.

Най-опасното състояние не е разломът. Най-опасното е безразличието. Когато обществото спре да вярва, че посоката зависи от него, тогава всяка външна рамка изглежда окончателна и непроменима. Но историята на България показва друго – тази държава е преживяла катастрофи, окупации, идеологически трансформации. И винаги е запазвала способността да се преосмисля.

Днес пред нас стои не въпросът за оцеляване, а въпросът за достойнство. Дали ще бъдем активен участник в новия световен ред, който се ражда в напрежение, или ще останем пасивен наблюдател на процеси, които ни засягат пряко.

България между цивилизационните пластове не е трагедия. Тя е шанс. Шанс да съчетае историческата си памет с модерна стратегия. Шанс да превърне географията си в предимство. Шанс да изгради нов обществен договор, основан на увереност, а не на страх.

В крайна сметка бъдещето няма да бъде решено в Москва, Брюксел или Вашингтон. То ще бъде решено тук – в способността ни да мислим себе си като фактор, а не като територия.

Споделете мнението си и участвайте в разговора – защото цивилизационният избор на България е въпрос на обща отговорност и обща воля.