/Поглед.инфо/ През последните две десетилетия икономиките на Съединените щати и Китай станаха тясно преплетени. Тази връзка предизвика загриженост във Вашингтон и Пекин относно пандемията от COVID-19 и засилената конкуренция между двете страни по стратегически въпроси и авангардни иновативни технологии.

Декуплингът (от англ. decoupling - разделяне) се засилва поради промените в китайския икономически модел, както и поради различното възприятие на КНР и Съединените щати за световния ред.

Докато Съединените щати премахват допълнителните мита върху китайските стоки, цените на промишлените стоки, произведени в Китай, са в средния ценови диапазон, но също така могат да паднат значително, като по този начин забавят инфлацията.

Съединените щати обаче все още са суперсила, така че не могат едностранно да отменят митата.

В случай, че администрацията на Байдън премахне допълнителните мита без никакви условия за Китай, тогава може да се счита, че Байдън се е предал на Китай. Поради това правителството на САЩ изисква Китай да увеличи покупките на стоки от Америка и да изпълни първата фаза на търговското споразумение.

Търговският представител на САЩ Дай Ци изнесе реч относно търговската политика на Китай в мозъчен тръст във Вашингтон на 4 октомври, като каза:

„Китай даде обещания, които са от полза за определени американски индустрии, като селското стопанство. Ние също трябва да изпълним обещанията си. В следващите дни възнамерявам да проведа откровен разговор с моите китайски колеги."

" Той (разговорът) ще включва обсъждане на представянето на Китай в първата фаза на търговското споразумение. Ние също така ще взаимодействаме директно с Китай по въпросите на неговата индустриална политика. Нашата цел не е да увеличаваме търговското напрежение с Китай", заяви той.

В противен случай настоящата администрация на Байдън ще изглежда като решена да продължи политиката на Тръмп. С други думи, САЩ заплашват Китай.

Ако Китай не увеличи своите покупки на стоки от Съединените щати в съответствие със споразумението, САЩ ще продължат да отприщват търговската война, която започна през 2015 г. Все пак, ако Китай увеличи своите покупки на стоки от Съединените щати в съответствие със споразумението, от Вашингтон ще премахнат вече наложените мита върху някои китайски стоки.

Също така САЩ използват тактиката на "разпространение на слухове" срещу Китай. Многократно и публично се разпространява информация, че Китай е ограничил производството и износа на материали за производство, произвеждайки некачествени защитни средства и медицински продукти.

Това засили недоверието към китайската производствена верига в много страни по света, което доведе до „декитайзация на производствената верига“.

Китай също е обвинен в "хегемония" във веригата за доставки на китайските медицински продукти и автомобилната индустрия, която се твърди, че е вредна за здравето.

На 9 април икономическият съветник на Белия дом Лари Кудлоу призова всички американски компании да напуснат Китай и да се върнат в САЩ, като предложи да „компенсира“ компаниите за завръщане у дома.

Според Чад Боун от Института за международна икономика Питърсън, САЩ и Китай са водили търговска война при президента Доналд Тръмп, във връзка с която Америка продължава да налага мита върху китайски стоки на стойност около 335 милиарда долара годишно.

Това е въпреки споразумението за първия етап от търговската сделка, постигнато през 2020 г., когато Китай обеща да купува повече американски стоки. Пекин пропусна таргета си за търговско споразумение за 2020 г., тъй като глобалната пандемия промени хода на веригите за доставки.

В тази връзка има разделение на света на два блока: китайски и американски.

Съединените щати започнаха да изграждат партньорски съюз, наречен „Мрежа за икономически просперитет“, за който се говореше още при Тръмп. Той насърчава реорганизацията на китайските вериги за доставки в ключови области, като инфраструктура и т.н., с цел пълно премахване на китайската зависимост.

С подкрепата на САЩ Япония е ангажирала 2,3 милиарда долара и 108 трилиона йени (приблизително 989 милиарда долара) за финансиране на компании, които преместват производствени линии от Китай обратно в Япония или други страни.

Руското правителство е по-вероятно да се придържа към позицията на Китай. Икономическото и политическото взаимодействие между двете страни ще се засили. Износът на руски стоки за Китай ще расте.

Водещите компании в Китай се стремят предимно да се съсредоточат върху максималния растеж на вътрешния си пазар, за да получат солидна основа за своя бизнес и да издържат на глобалните промени.

Те също са готови да инвестират извън Китай; изграждане на партньорства чрез капиталови инвестиции и други видове сделки и създаване на регионални предприятия и проекти.

Например Alibaba удвои инвестициите си в гиганта за онлайн пазаруване в Югоизточна Азия Lazada до 4 милиарда долара през 2018 г. Китайските марки смартфони като Oppo, Vivo и Xiaomi разшириха дейността си в Европа и Латинска Америка през последните три години.

Засега напрежението между САЩ и Китай може да не създава големи проблеми за изброените компании. Те ще могат да намерят начин да развият бизнеса си както в Китай, така и в САЩ. Няколко компании, базирани извън САЩ и Китай, започнаха да полагат основите за локализация в двата блока, като направиха корекции във веригата на доставки, продуктите, клиентската база и организационната структура.

