/Поглед.инфо/ Членове на Политбюро, секретари на Секретариата на ЦК на ККП, членове на ОСНП, Държавния съвет и партийни групи на НК на КНПКС, партийни секретари на Върховния народен съд и Върховната народна прокуратура представиха писмени работни доклади за работата си през 2025 г. на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и китайския председател Си Дзинпин, който прегледа докладите и постави важни изисквания.

Си Дзинпин подчерта, че тази година се отбелязва 105-ата годишнина от създаването на ККП и първата година на „15-ата петилетка (2026-2030)“. Той добави, че трябва да се осигури и да се подобри живота на народа, да се поддържа хармонията и стабилността на обществото, напълно да се изпълни политическата отговорност на всестранното стриктно управление на ККП и да се води борба с корупцията.