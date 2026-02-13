/Поглед.инфо/ Преди Китайската нова година Си Дзинпин,заедно с други партийни и държавни лидери, лично посетиха или възложиха на отговорни длъжностни лица да посетят бивши партийни и държавни лидери, включително Ху Дзинтао, Джу Жундзи, Ли Жуейхуан, Уън Дзябао, Дзя Цинлин, Джан Дъдзян и други бивши лидери на партията и държавата. Те отправиха искрени празнични поздрави и сърдечни пожелания за щастлива Нова година, добро здраве и дълголетие.

Всички се съгласиха, че е наложително да се приложи изцяло духът на решенията от 20-ия ЦК на ККП и да се положат усилия за справяне с рисковете и предизвикателства, за да се реализират китайската модернизация и новият етап на националното възраждане.