/Поглед.инфо/ На 11 февруари френският президент Еманюел Макрон произнесе реч на Европейската среща на върха за промишлеността в Антверпен, Белгия.

В речта си Макрон заяви, че пред лицето на икономическите предизвикателства единственият път напред за Европа е да се превърне в независима сила. „Европа не е само единен пазар, тя трябва да се превърне в икономическа сила, която може да защитава собствените си производители и пазари със стратегическа автономия“, каза Макрон.

Освен това Макрон предложи Европа да опрости правилата и да задълбочи единния пазар, да насърчи диверсификацията на търговските партньори, да приложи преференциални политики за защита на собствените си интереси и да направи мащабни инвестиции в областта на иновациите.