/Поглед.инфо/ Преговорите между Русия, Украйна и САЩ буксуват вече месеци наред, но зад дипломатическите фрази се крие опасна истина – липсва единна визия за мир. Политологът Константин Бондаренко разкрива защо компромисът изглежда невъзможен, как инфраструктурната война променя съдбата на Украйна и защо Балтийският регион може да се превърне в най-взривоопасната точка на Европа. Ще има ли избори в Киев, готов ли е ЕС за членство на Украйна и докъде стигат амбициите на Лондон и Париж?



Поглед.инфо винаги разглежда процесите отвъд официалните декларации – там, където геополитиката се превръща в съдба за цели народи.

В този разговор за YouTube канала на Поглед.инфо Владимир Трифонов и Константин Бондаренко анализират защо мирните преговори не дават резултат и какви са реалните позиции на Москва, Киев и Вашингтон.

Темите включват:

Инфраструктурната война и рискът от хуманитарна катастрофа;

Легитимността на Володимир Зеленський и възможни избори;

Перспективите за членство на Украйна в ЕС и позицията на Виктор Орбан ;

Военните амбиции на Франция и Великобритания;

Балтийският регион като потенциална искра на нов европейски конфликт;

Ролята на НАТО и възможността за пряк сблъсък с Русия.

Разговорът поставя неудобни въпроси за бъдещето на Европа, за поколението политици, което взема решения днес, и за това дали континентът осъзнава цената на нова война.

Втората част утре вечерта:.....

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

/Поглед.инфо/ Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.