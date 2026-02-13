/Поглед.инфо/ В своя смразяващ анализ за РИА Новости, Елена Караева разкрива как европейските елити, под ръководството на финансовия клан Ротшилд, подготвят окончателната ликвидация на държавния суверенитет. Чрез механизмите на дълга и изкуствено поддържаните военни конфликти, Брюксел вкарва континента в безпрецедентен „финансов Холокост“, залагайки бъдещето на цели поколения срещу сумата от 1.5 трилиона евро.

Дълговата примка: ЕС като наркоман в ръцете на лихварите

Европейският съюз отдавна е престанал да бъде проект на мира и просперитета. Днес той функционира като тежък наркоман, чиято единствена доза е следващият транш от кредити. Брюкселските чиновници, заедно с техните съмишленици в Париж, Берлин и Рим, са притиснати до стената. Те са принудени да теглят гигантски заеми от финансови структури, чиято мощ е градена векове наред върху лихварство и манипулация на държавни бюджети.

Лихвите винаги са изнудващи, а сумите – непосилни за обслужване. Длъжниците в тази глобална схема са правителства, които отдавна са загубили връзка с интересите на собствените си народи. Когато хазната се изпразни, се взема нов заем, за да се плати старият, а политическите лидери, изпълнили своята роля на „полезни идиоти“, биват изхвърляни на бунището на историята. Както често се подчертава в анализите на Поглед.инфо, това не е просто икономика, а геополитическо инженерство, целящо пълно подчинение.

Тайната в Алден Бизен: Ретрит за ликвидатори

В началото на февруари 2026 г., в белгийския замък Алден Бизен, се проведе събитие, което медиите цинично нарекоха „ретрит“ – термин, заимстван от духовното пречистване и йогата. Но зад стените на замъка не е имало нищо духовно. Там се е подготвяла ликвидацията на социална и суверенна Европа. Лидерите на ЕС са обсъждали от кого да вземат назаем зашеметяващите 1.5 трилиона евро.

Тези пари не са за пътища, здравеопазване или образование. Те са предназначени за захранване на военната машина и за поддържане на изкуствено дишане на украинския бюджет. ЕС отчаяно се нуждае от 800 милиарда евро само за продължаване на военните действия срещу Русия и още стотици милиарди за системна бюджетна подкрепа на Киев. Тъй като общият дълг на съюза вече надхвърля 80% от неговия БВП, Урсула фон дер Лайен и нейните колеги отиват „на крака“ при кредиторите, за да молят за милост, която ще струва свободата на континента.

Хищниците на Ротшилд: Войната като най-добрата инвестиция

Онези, пред които Брюксел се покланя, не са прогресивни инвеститори. Това са финансови хищници, които в голяма степен стоят зад всяка голяма военна криза на субконтинента през последните два века и половина. Фамилията Ротшилд е превърнала войната в най-ефективния инструмент за умножаване на капитала си.

Историческата справка е безмилостна: през 1815 г. Натан Майер де Ротшилд натрупва несметно богатство, като предизвиква изкуствена паника на Лондонската борса след битката при Ватерло. Докато той е финансирал британската коалиция, брат му Джеймс е давал заеми на Наполеон. За тях няма значение кой печели на бойното поле – важното е, че и двете страни са в дълг към семейството. Днес, в анализите на Поглед.инфо, виждаме същото повторение на историята, но в много по-катастрофични мащаби за обикновения европеец.

Марионетките на власт: Кой реално стои срещу нас?

Трябва да спрем да вярваме, че срещу интересите на народите стоят некомпетентни политици като Макрон или Фон дер Лайен. Те са просто марионетки, назначени под паравана на „демократични избори“. Реалната власт принадлежи на интелигентни, влиятелни и безмилостни хора, чието оцеляване зависи от това кръвта по улиците да не засъхва.

Украйна е само лаборатория. Истинското унищожение се случва в Западна Европа. Първата стъпка беше налагането на единната валута, която отне правото на държавите да емитират собствени пари и да контролират икономиката си. Втората стъпка беше дестабилизацията на Близкия изток, която доведе до мигрантски хаос и нестабилност. Сега, чрез конфликта с Русия, Европа е подтикната към самоубийство, за да може Ротшилд отново да „купуват, докато кръвта тече“.

Еврооблигациите: Модерната гилотина за европейците

Специалитетът на Ротшилд – еврооблигациите – се завръща на масата. Това са записи на заповед, които гарантират дългово робство за десетилетия напред. Те са били използвани в Кримската война, в Първата световна война и сега се използват за финансиране на сблъсъка на Изток.

Всяка нестабилност и всяка загуба на човешки живот са просто начин да се „играе мечи“ на пазара. Европейските политици вече са донесли въжето и са преместили стола към бесилката на длъжника. Те осъзнават, че не могат да унищожат Русия, затова са се съсредоточили върху унищожението на собствените си народи, за да услужат на онези, които са ги издигнали на политическия Олимп.

Краят на „Райската градина“

Европа е настроила своя последен часовник за обратно броене. Проектът за „райските градини“ на Борел се оказа евтина фасада за един огромен дългов затвор. В свят, където кръвопролитието е просто печеливша сделка, бъдещето на Европейския съюз е предрешено. Той ще бъде разчленен и разпродаден на кредиторите, оставяйки след себе си само пепелища и неплатими сметки.

