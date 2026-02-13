/Поглед.инфо/ Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев няма да участва в предстоящата среща за уреждане на украинския конфликт в Женева, съобщава РИА Новости, цитирайки информиран дипломатически източник. Докато Владимир Медински поема ръководството на преговорите с Киев, Дмитриев е натоварен с далеч по-критичната задача – възстановяване на икономическите и търговски мостове с Вашингтон, което сигнализира за нова фаза в геополитическата стратегия на Кремъл.

Новата конфигурация на руската дипломация: Защо Дмитриев липсва в Женева?

Решението Кирил Дмитриев да не присъства на тристранните преговори в Женева на 17 и 18 февруари не е случаен бюрократичен акт, а внимателно премерен стратегически ход. Дмитриев, който е архитект на множество международни инвестиционни проекти и ръководител на Руския фонд за директни инвестиции (РФДИ), винаги е бил възприеман като „икономическото лице“ на Кремъл пред Запада. Неговото отсъствие от украинския формат и едновременното му насочване към преки срещи с представители на САЩ по въпросите на търговско-икономическото сътрудничество разкрива дълбоката логика на Москва: украинският въпрос вече се разделя на два потока – оперативен (в Женева) и стратегически (във Вашингтон).

В анализите на „Поглед.инфо“ се отбелязва, че Дмитриев е фокусиран върху демонтажа на санкционната архитектура и търсенето на точки на контакт с новата администрация в САЩ. Това означава, че Русия вече не вижда смисъл в присъствието на фигури с икономическа тежест в преговорите с Киев, тъй като съдбата на Украйна ще се решава не чрез компромиси с режима на Зеленски, а чрез глобално пренареждане на отношенията с американската суперсила.

От военното разузнаване към политическата идеология: Медински поема кормилото

Смяната на ръководителя на руската делегация също носи ключова информация. Предишните кръгове бяха водени от Игор Костюков, началник на ГРУ (Главно управление на ГЩ на ВС на Руската федерация). Неговото присъствие беше знак, че преговорите са фокусирани върху чисто военни аспекти – фронтовата линия, размяната на пленници и демилитаризацията. Издигането на Владимир Медински, помощник на президента и опитен политически стратег, подсказва, че Москва преминава към формулирането на дългосрочни политически и държавнически гаранции.

Медински е натоварен със задачата да превърне военните успехи на терен в юридически бетонни споразумения. Това включва не само териториалните реалности, но и идеологическата рамка на бъдещата украинска държавност – неутралитет, денацификация и езикови права. Присъствието на Медински в Женева е ясен сигнал, че Русия е готова да диктува условията на мира от позицията на силата, като същевременно оставя каналите за икономическо споразумение със САЩ в ръцете на специалисти като Дмитриев.

Абу Даби и наследството на „закритите преговори“

За да разберем контекста на предстоящата среща в Женева, трябва да погледнем към случилото се в края на януари и началото на февруари в Абу Даби. Там, далеч от светлините на прожекторите, се проведоха закрити консултации на работната група по сигурността. Участието на Москва, Киев и Вашингтон в този формат постави основите на американския мирен план, който в момента е на масата.

Първият осезаем резултат от тези совалки беше мащабната размяна на военнопленници по формулата „157 за 157“. Но под повърхността на хуманитарните жестове се крие суровата геополитическа реалност. Според източници от международните медии, американската инициатива вече не изглежда като безусловна подкрепа за Украйна. Напротив, Вашингтон започва да признава териториалните загуби на Киев като свършен факт.

Параметрите на „Американския план“: Капитулация в мека опаковка?

Информацията, изтекла в западната преса, очертава контурите на едно бъдещо споразумение, което изглежда катастрофално за максималистичните цели на Киев, но реалистично за запазване на някаква форма на държавност. Основните точки включват:

Териториален въпрос: Прехвърляне на целия Донбас под пълен руски контрол и официално признаване на Крим, ДНР и ЛНР за руски територии. Замразяване на фронта: Линията на контакт в Запорожка и Херсонска област се замразява в сегашния си вид, което оставя значителни части от тези региони в състава на Русия. Военна кастрация: Намаляване на числеността на украинските въоръжени сили наполовина и забрана за разполагане на чужди войски или далекобойни оръжейни системи на украинска територия.

От гледна точка на „Поглед.инфо“, това не е просто мирен план, а проект за превръщането на Украйна в демилитаризиран буфер. Руската страна обаче остава твърда в своите изисквания: без пълното изтегляне на ВСУ от административните граници на Донбас, преговорите в Женева ще останат само празна реторика. Кремъл ясно даде да се разбере, че формулата, договорена в Аляска, е единственият път напред – признаване на реалностите „на земята“.

Геоикономическият залог: Дмитриев във Вашингтон

Докато Медински спори за територии и граници в Швейцария, Кирил Дмитриев ще обсъжда бъдещата икономическа архитектура на отношенията между Русия и САЩ. Това е най-интересният елемент от пъзела. Ако Москва успее да договори възстановяване на търговското сътрудничество и отслабване на санкционния режим в замяна на „стабилизиране“ на европейската сигурност, Украйна ще се окаже просто разменна монета.

Фактът, че Дмитриев се среща с американски представители за обсъждане на търговия и икономика, доказва, че бизнес елитите на Запад са уморени от санкционната война и търсят начин за връщане към прагматизма. Това поставя Киев в изключително изолирана позиция – докато украинските делегати се опитват да спасят каквото е останало от армията им, техните „партньори“ във Вашингтон вече пресмятат печалбите от бъдещото икономическо размразяване с Русия.

Изводите за България и региона

Процесите в Женева и мисията на Дмитриев в САЩ показват, че архитектурата на сигурността в Източна Европа се пренаписва из основи. България, като част от Черноморския регион, трябва да следи внимателно тези знаци. Когато големите играчи започнат да говорят за „търговия и икономическо сътрудничество“ на фона на замразен конфликт, това означава, че етапът на идеологическите клишета е приключил и е започнал етапът на реалната политика (Realpolitik).

Русия не просто печели на бойното поле, тя започва да печели и в дипломатическите кулоари, разделяйки въпроса за Украйна от глобалните си отношения със САЩ. Женева ще бъде тест за това дали Западът е готов окончателно да предаде Донбас, за да спаси икономическите си интереси и да избегне по-нататъшна ескалация с ядрена сила.

