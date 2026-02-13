/Поглед.инфо/ На 12 февруари министър-председател на Норвегия Йонас Стьоре заяви, че настоящата посока на политиката на правителството на САЩ донася голяма несигурност за Норвегия, поставяйки я в изключително тежка ситуация.

По думите му тарифните мерки се използват като средства, с които Вашингтон принуждава други държави да правят отстъпки в области, които не са свързани с търговията. Той също така критикува Вашингтон за оттеглянето от международното сътрудничество в области като изменението на климата и здравеопазването. Стьоре заяви, че Норвегия ще засили сътрудничеството в областта на сигурността със своите скандинавски партньори и съседните страни, с цел да намали зависимостта си от САЩ.