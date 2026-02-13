/Поглед.инфо/ Китайски учени стартираха амбициозен международен меганаучен проект за декодиране на генетичния код на основните видове сухоземни растения с цел да създадат пълно „дърво на живота“ за флората и да се справят с наболелите глобални предизвикателства в областта на продоволствената сигурност и опазването на биоразнообразието.

Инициативата, наречена PLANeT, беше официално стартирана в Пекин. Тя се ръководи съвместно от Института за селскостопанска геномика в Шънджън към Китайската академия за селскостопанските науки в партньорство с Ботаническото дружество на Китай, Пекинския университет и повече от 40 други институции от 15 страни и региони.

Проектът ще взема систематично проби от растителни разреди и семейства, които понастоящем липсват в геномните бази данни. Чрез използване на филогенетични методи изследователите се стремят да разрешат спорните еволюционни взаимоотношения и времената на разклоняване между всички основни растителни групи, за да начертаят цялостно „дърво на живота“, заяви Уан Ли, главен изследовател на инициативата от Китайската академия за селскостопанските науки.

Критичен проблем, пред който е изправена ботаническата наука, е че над 99% от приблизително 450 000 вида сухоземни растения нямат висококачествени референтни геноми. Тази липса на данни сериозно ограничава разбирането на човечеството за еволюцията и функционалния потенциал на растенията.