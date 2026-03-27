/Поглед.инфо/ През февруари 2026 г. стойността на общия износ и внос на стоки на Хонконг отчита двуцифрен годишен ръст – съответно 24,7% и 29,9%.

Данните показват също, че през първите два месеца на 2026 г. е регистриран видим търговски дефицит в размер на 79 млрд. хонконгски долара (около 10,09 млрд. щатски долара), което представлява 7,8% от стойността на вноса на стоки.

Износът на стоки продължава да показва силно представяне в началото на 2026 г. В перспектива се очаква глобалното търсене на електронни продукти, свързани с изкуствения интелект, да остане високо, което ще подкрепя търговските резултати на Хонконг. В същото време засилващото се геополитическо напрежение в Близкия изток и променливите търговски политики на водещите развити икономики могат да внесат несигурност в глобалните икономически перспективи.