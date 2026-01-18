/Поглед.инфо/ Град Иу в източната провинция Джъдзян отчете най-висока стойност на външната си търговия в своята история през 2025 г. Според митническите власти общият търговски оборот за годината достигна 836,5 милиарда юана (около 119,4 милиарда щатски долара).

Особено силен е ръстът при вноса, който скочи с 32,3% спрямо предходната година и за първи път надхвърли 100 милиарда юана. Иу се е утвърдил като център за международна търговия с над 80 000 търговски щанда, предлагащи повече от 2,1 милиона вида стоки и поддържащи търговски връзки с 233 страни и региона по света.

През 2025 г. в Иу бяха открити нов международен порт и глобален дигитален търговски център, които допълнително улесняват логистиката и онлайн търговията, позволявайки на малките стоки да достигат бързо до глобалните пазари.