/Поглед.инфо/ Според официалните данни на Министерството на търговията на Китай през 2025 г., под ръководството на дипломацията на държавните глави, икономическото и търговското сътрудничество между Китай и страните от Средна Азия се развива динамично. По данни на китайските митници общият обем на вноса и износа през 2025 г. е достигнал 106,3 млрд. щатски долара. Това представлява ръст от 12% на годишна база.

Като следващ основен приоритет Министерството на търговията ще работи за прилагането на важните договорености от срещата на върха Китай–Средна Азия. Ще се насърчава повишаването на качеството и ефективността на икономическото и търговското сътрудничество, оптимизирането на търговската структура и развитието на нови бизнес формати. Акцент ще бъде поставен и върху интегрираното развитие на търговията и инвестициите, поемането на системни ангажименти на по-високо ниво и постоянното обогатяване на икономическото съдържание на общността на споделена съдба между Китай и Средна Азия.