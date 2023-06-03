/Поглед.инфо/ Разговор на Георги Стамболиев с директора на китайския културен център в София - господин Хонг Хай, за предстоящите събития, посветени на китайската култура, традиции, музика, кино и церемонии.

- Предстоят визити на китайски майстори на чаени церемонии и семинари.

- Между традицията и технологията - за първи път в България ще пристигне робот, облечен традиционно, който е специализиран в калиграфско рисуване.

- И още - драконови лодки в Панчаревското езеро. Събитие, на което освен състезание с драконови лодки, ще можем да видим и известния традиционен драконов танц, както и да опитаме традиционна китайска кухня

/ВИДЕО/

Тагове: Хонг Хай, Китайски културен център-София, програма, юни, драконови лодки, Панчаревското езеро

https://pogled.info/tv/alternativen-pogled/hong-hai-kitaiskiyat-kulturen-tsentar-v-sofiya-s-bogata-programa-prez-yuni-drakonovi-lodki-v-pancharevskoto-ezero.156691

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