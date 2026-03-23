/Поглед.инфо/ По време на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие Китай ще насърчава активно развитието на вятърната, фотоволтаичната и ядрената енергия, както и енергията от биомаса. Това ще се осъществява при гарантиране на стабилността на енергоснабдяването. Успоредно с това страната ще стимулира задълбочената интеграция между енергийната и дигиталната трансформация. Това заяви Уан Дзинсун, заместник-директор на Държавното енергийно управление на Китай, по време на годишната сесия на Форума за китайското развитие на високо равнище, открита вчера в Пекин.

В изказването си той подчерта още, че Китай ще продължи да насърчава отворено и инклузивно сътрудничество в енергийния сектор. Целта е да се гарантира стабилността на глобалната индустриална верига в областта на новата енергетика. Китай подкрепя създаването на отворен, прозрачен и справедлив ред на международния енергиен пазар. Това включва насърчаване на свободната търговия с продукти, технологии и услуги в сферата на новата енергетика в глобален мащаб.