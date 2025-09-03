/Поглед.инфо/ Китайското Министерство на финансите и Държавната данъчна администрация издадоха известие във вторник, в което очертават нови мерки за данъчна подкрепа, насочени към държавни активи, прехвърлени в допълнение към фондовете за социално осигуряване на страната, като част от по-широките усилия за укрепване на финансовата устойчивост на системата за социално осигуряване на Китай на фона на застаряващото население.

Политиката има за цел да улесни управлението на държавния капитал и паричните постъпления, които са прехвърлени за допълване на фондовете за социално осигуряване. Тя предвижда редица мерки за данъчно облекчение за лицата, които отговарят за управлението на тези активи.

Съгласно известието данъкът върху добавената стойност (ДДС) ще бъде освободен от всички приходи от прехвърляне на лихви и финансови продукти, генерирани от инвестиционни дейности, включващи прехвърлен държавен капитал и парични постъпления. Освен това доходът, получен от прехвърляне на държавни акции или инвестиране на паричните постъпления, ще се третира като необлагаем доход.

Политиката влиза в сила от 1 април 2024 г. Данъците, които вече са платени преди издаването на известието и попадат в обхвата на тези нови правила, могат да бъдат възстановени, се казва още в известието.

През 2017 г. Китай взе решение да прехвърли някои държавни активи към фондовете за социално осигуряване на страната, подобрявайки способността на системата да посрещне бъдещите пенсионни задължения на фона на застаряващото население. Целта е да се гарантира устойчивото развитие на основната пенсионно-осигурителна система на страната, като същевременно се диверсифицира капиталовата структура на държавните предприятия.