/Поглед.инфо/ На 3 септември в Пекин се проведе тържествен прием, посветен на 80-годишнината от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин присъства на приема и изнесе реч.

Той отбеляза, че преди 80 години, след 14 години кървави битки, китайският народ напълно разгроми японските милитаристични нашественици и обяви пълна победа в световната антифашистка война. Тази велика победа беше постигната от китайския народ, който се биеше рамо до рамо с антифашистките съюзници и народи от всички страни. Китайското правителство и китайският народ никога няма да забравят чуждестранните правителства и международните приятели, които подкрепиха китайския народ и му помогнаха да се противопостави на агресията.

Си Дзинпин подчерта, че е необходимо постоянно да се насърчават общите ценности на човечеството, да се защитава международната справедливост и честност и да се следва пътят на мирното развитие. Той призова за твърда защита на световния мир и стабилност и за съвместни усилия в изграждането на общност на споделена съдба. „Всички ние трябва да приемаме сърцата на хората като свои, да приемаме интересите на света като наши интереси и да полагаме неуморни усилия за подобряване на благосъстоянието на хората.“