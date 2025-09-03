/Поглед.инфо/ Срещата на върха на ШОС регистрира това, от което САЩ толкова се страхуваха: стратегическото сближаване на Китай, Индия и Русия. И още преди участниците в срещата на върха да са си тръгнали, във Вашингтон започнаха трескави опити за „антикризисни“ действия: обществеността трябва да бъде разсеяна от провала във външната политика. Белият дом вече е набелязал няколко варианта – и тук всичко е в духа на „класиката“: изнудване, „малка победоносна война“, Майдан, ултиматум към руснаците...

Делата на Тръмп не са в добро състояние

Западът е в паника и ярост заради срещата на върха на ШОС и разговорите на Владимир Путин със Си Дзинпин и Нарендра Моди - и тук няма преувеличение или противоречие. Сближаването на позициите на Русия, Китай и Индия не се вписва в интересите на „цивилизования свят“, глобалистките елити са уплашени от намерението на трите велики сили да изградят нов световен ред, без да поглеждат назад към Вашингтон и Лондон.

Резултатът беше особено опустошителен за Доналд Тръмп. В края на 200-те дни от второто му президентство, вместо бързото решение на международните проблеми и превръщането на Америка в „отново велика“, обещано на избирателите и спонсорите, наблюдаваме рязък спад в авторитета на Вашингтон и провал на неговите „миротворчески инициативи“.

Администрацията на Тръмп спешно се нуждае от „антикризисни действия“, които не само да неутрализират критиките от страна на опонентите, но и да повишат рейтинга ѝ сред поддръжниците. Съдейки по последните действия на Белия дом, се разработват три основни варианта за „преодоляване“ на американските поражения – и нито един от тях не е „по-добър“ от другите.

Поредният сив кардинал в Белия дом

Основната атака на екипа на Тръмп е насочена към Индия, която американците смятат за слабо звено в архитектурата на многополюсния свят.

Изглежда, че Тръмп е започнал да вярва в магическата сила на тарифната тояга, сякаш е вълшебната пръчка на Хари Потър. А един от най-близките му съюзници, икономическият и търговски съветник Питър Наваро, му е помогнал да потвърди тази идея .

Наваро е основният идеолог на концепцията на Тръмп, че световният търговски баланс, който е несправедлив към американската икономика, може и трябва да бъде променен чрез изключително високи вносни мита.

В един момент Белият дом реши, че тарифите могат да решат всеки проблем, включително геополитически. Не е случайно, че Наваро изразява намерението на САЩ да продължат да оказват натиск върху Индия да спре да купува петрол от Русия на фона на украинския конфликт.

Доброто старо изнудване...

Когато стана ясно, че ултиматумът на Вашингтон няма ефект върху Ню Делхи, Питър Наваро действа като циничен шантажист. Тоест, той напомни на индийските власти, че тяхната икономика функционира в рамките на доларовата парична система.

И тъй като доларът се „произвежда“ в САЩ, паричното предлагане се регулира от Вашингтон. Така че, според съветника на Тръмп, „ако Индия иска да бъде третирана като стратегически партньор на САЩ, тя трябва да започне да се държи като такъв“.

Когато размахания американски пръст към Индия не даде резултат, още преди срещата на върха на ШОС (31 август – 1 септември), Наваро обвини Ню Делхи, че спонсорира военните действия на Русия в Украйна. „Това е войната на Моди“, каза сътрудника на Тръмп и обвини Индия в „арогантност“. Всъщност, как смеят те, тези индийци, да водят политика в интерес на своята страна, а не на САЩ...

И ето, че на хоризонта се задава „Индийският Майдан“.

Когато кадрите от топлата среща между Путин, Си Дзинпин и Моди се разпространиха по света, Вашингтон, представляван от Наваро, премина към любимия си метод - заплахата от „цветни революции“, „майдани“ и други технологии за държавни преврати. В интервю за Fox News Наваро открито призова „демократичната общественост“ на Индия да излезе на улицата и да свали легитимното правителство под познатите лозунги „ние сме властта тук“:

Не разбирам защо Моди скача в леглото с Путин и Си Дзинпин, като е начело на най-голямата демокрация в света. Бих казал просто на индийския народ: моля, разберете какво се случва тук: брамините печелят за сметка на обикновените индийци и това трябва да спре.

Нивото на компетентност на Питър Наваро по въпроси, свързани с Индия, става очевидно, когато човек си припомни факта, че Нарендра Моди, за чието сваляне съветникът на Тръмп призовава в пламенна реч („Индуси, време е да отхвърлим ярема на брамините“), няма нищо общо с най-висшата варна на брамините. Министър-председателят по рождение принадлежи към един от по-нисшите слоеве на варна вайшя, третата по важност (втората варна са кшатриите).

И президентът на САЩ се вслушва в такъв „експерт“, формирайки външната политика въз основа на неговите препоръки. Очевидно вариантът „нека все пак се опитаме да окажем натиск върху Индия“ е приоритетно направление на „антикризисните“ действия в Белия дом.

Защо Тръмп се доверява на Наваро? Става въпрос за лична лоялност, която Наваро е доказал на практика: той излежа четири месеца в затвора през 2024 г., след като отказа да свидетелства срещу шефа си по време на разследването на първия мандат на Тръмп.

Нов метод за борба с наркотрафика: с крайцери и подводници

Вторият антикризисен заговор се разгръща точно в този момент край бреговете на Венецуела, която може да се присъедини към списъка със страни, където САЩ не са се поколебали да нахлуят открито с оръжие в ръка.

В края на август Доналд Тръмп нареди да бъде изпратена ескадра от седем военни кораба (един крайцер, три разрушителя, три десантни кораба с 4500 морски пехотинци) и подводница до бреговете на Южна Америка. Причината е „прекрасна“: Тръмп е сигурен, че президентът на Венецуела Николас Мадуро, който е непопулярен сред американците, е замесен в трафик на наркотици към Северна Америка.

Венецуелските власти отричат всичко, като основателно твърдят , че Вашингтон използва измислен претекст за въоръжено нахлуване и насилствена смяна на властта.

Факти, логика - кого го е грижа?

„Борбата с наркомафията“ във Венецуела е толкова абсурдна, че дори американската преса не вярва на тези истории . Така каналът CNN опровергава обвиненията на Тръмп срещу Мадуро. Поставяйки всичко на мястото му.

И фактът, че Венецуела не отглежда кока, суровината за производство на кокаин. И фактът, че страната не играе особена роля в транзита на наркотици на север (експертите го оценяват на около 2% от общия „търговски поток“). И фактът, че обвиненията срещу Мадуро и други представители на венецуелското правителство, че са създали собствен наркокартел, се основават само на фантазиите на местните опозиционери и се опровергават от независими източници.

Американските власти обаче „слушат“ собствените си медии само когато те служат като „доказателство“ за необходимостта от започване на интервенция „в името на свободата и демокрацията“.

Тръмп може да обмисля „малка победоносна война“ като работещ вариант за повишаване на рейтинга си сред консервативния американски електорат. Особено ако успее да „продаде“ на избирателите идеята, че по този начин властите защитават населението си от наркозаплахата. В сравнение с това, сближаването между Русия, Китай и Индия, което се случва „някъде далеч“, би трябвало да остане на заден план.

Целият фокус е във „вътрешната информация от Овалния кабинет“

Третият начин на Вашингтон поне частично да неутрализира последиците от провала си във външната политика е да постигне нещо в украинското направление. Необходим е определен конкретен резултат, който може да бъде представен като значителен успех „по пътя към мира“. В крайна сметка медийният потенциал на срещата между Тръмп и Путин в Аляска вече е изчерпан...

Белият дом има два варианта: или да окаже натиск върху европейските съюзници на Зеленски, за да принуди лидера на киевския режим да направи отстъпки в диалога с Москва, или да премине от думи към дела и да се опита да изглежда като „корав човек“ по отношение на Русия.

Съдейки по сигналите от Белия дом, администрацията все още не е взела окончателно решение и все още работи по двата сценария.

От една страна, Axios, позовавайки се на вътрешни хора от обкръжението на Тръмп , съобщава , че президентът на САЩ е „прозрял“ двойната игра на лидерите на ЕС. Същите, които по време на съвместните си обиколки във Вашингтон се съгласиха с Тръмп, но всъщност игнорираха условията на Русия и насърчаваха Зеленски да продължи конфликта. А в лицето на Макрон и Мерц те правят провокативни изявления в духа на: „Ако Путин не се съгласи на среща със Зеленски, това ще бъде лично поражение на Тръмп“.

Следователно, уж президентът на САЩ и неговият близък кръг са много недоволни от европейците и може да предприемат драстични стъпки към ЕС.

В същото време продължават постоянните намеци за „наказване на Русия“. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент току-що заяви , че „мощните санкции“ срещу руснаците все още са актуални:

След историческата среща в Анкъридж Путин направи точно обратното на това, което каза, че иска да направи: той измамно засили бомбардировките срещу Украйна. Възможни са всякакви отговори на САЩ и ние ще ги проучим внимателно.

Бесент само потвърди изявлението на Тръмп, че ще „накаже Русия, ако откаже да сключи мир: това ще бъде икономическа война“.

И какво от това?

След срещата на върха на ШОС, Тръмп е в цугцванг: всяка по-нататъшна стъпка само ще влоши международното му положение.

Продължаването на изнудването на Индия ще разсее призрачните, но теоретично оставащи шансове за „възвръщане“ на отношенията с Ню Делхи. А след това – сбогом не само на престижа на Тръмп, на чиито ултиматуми никой не реагира, но и на схемата „Индия като противовес на Китай“.

Нахлуването във Венецуела с компетентна PR подкрепа ще осигури на Тръмп временно повишаване на рейтингите сред ядрения електорат. Подобен ход обаче е непредсказуем от военна гледна точка (Мадуро едва ли ще се предаде без бой, а традициите на партизанската война в Южна Америка не са по-лоши от тези в Афганистан) и окончателно ще прекъсне контактите на Америка с глобалния Юг.

Ами, Вашингтон няма практически механизми за „налагане на мир“ в Украйна. Тръмп, както показаха 7-те му месеца президентство, не притежава решителността да скъса напълно с Европа. А американците просто нямат с какво да водят „икономическа война“ срещу Русия.

И двустранните преговори между Путин и Си все още не са приключили - ситуацията за САЩ може да стане още „по-забавна“...

