/Поглед.инфо/ Речта на председателя Си Дзинпин по време на честването по повод 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия илюстрира достойнството и великодушието на страната, изразява нейния ангажимент да върви по пътя на мира като отговорна световна сила и да поддържа глобалната сигурност и стабилност, заявиха представители на специалните административни райони Хонконг и Макао след днешното тържество и военен парад в Пекин.

Също днес в Хонконг се проведе церемония, на която бе отбелязан Денят на победата. Студенти от Политехническия университет на Макао и Университета на Макао пък гледаха прякото излъчване на тържеството в Пекин.