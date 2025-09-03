/Поглед.инфо/ В обширните памучни полета на град Шъхъдзи, Синдзян-уйгурския автономен район, белият памук се превръща в „стоманена хартия“, материал, широко използван в електроенергията, авиацията и други индустрии.

„Много хора смятат, че памукът може да се използва само за дрехи. Тук той се превръща в изолационни части, ежедневни аксесоари и дори абразиви за високоскоростни влакове и самолети“, споделя Ху Юе, генерален мениджър на компанията „Влакна Юен‘и“.

Като най-големия производител на висококачествен памук в Китай, Синдзян добива над 5 милиона тона памук годишно, което е повече от 80% от общото количество в страната. В миналото по-голямата част от него е била транспортирана на изток за обработка. Сега, с модернизирането на индустрията и по-интегрираната верига за доставки, повече памук се обработва на местно ниво, създавайки продукти с по-висока добавена стойност.

Стоманената хартия на компанията сега се използва в 5G базови станции, авиокосмическо производство и нови енергийни превозни средства. Тя държи 45% от вътрешния пазар и износа за Европа, Близкия изток, Югоизточна Азия и др.