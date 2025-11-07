/Поглед.инфо/ Резервирането на "въздушно такси" за междуградски пътувания и туристически обиколки, както и безпилотни летателни апарати, които доставят храна и различни пратки, определено не са сценарии от бъдещето. Те вече постепенно стават част от ежедневието на хората в Китай.

В Китай този сектор е известен като „икономика на ниска надморска височина“ и обхваща всички продукти и услуги, свързани с дронове и други летателни апарати до 3000 метра височина. Той се счита за стратегическа развиваща се индустрия и се очаква да отчете силен растеж през следващите години, движен от широки търговски приложения – от пътнически транспорт и туризъм до селско стопанство и логистика – както и от активна държавна подкрепа, отбелязват експерти. Това развитие ще облекчи задръстванията в градския трафик и ще насърчи нови двигатели на икономическия растеж, тъй като секторът реализира огромен потенциал за развитие, добавиха те.

Трябва обаче да се положат повече усилия за подобряване на правилата и регулаторните политики по отношение на безопасната експлоатация на безпилотни летателни средства и други дейности за полети на ниска височина, коментират още експертите. Също така е необходимо да се ускори изграждането на наземна инфраструктура, включително места за излитане и кацане и центрове за поддръжка.

Пазарният мащаб на икономиката на ниска надморска височина на Китай ще достигне 1,5 трилиона юана (209,9 милиарда долара) през 2025 г. и се очаква да нарасне до 3,5 трилиона юана през 2035 г. Това показват данни от Администрацията за гражданска авиация на Китай. Китайските производители на безпилотни летателни средства или дронове засилват усилията си за насърчаване на развитието на тази икономика и разширяват приложението си в различни области - въздушен туризъм, геологично картографиране, селско стопанство, обществена сигурност, въздушна логистика и дори помощ при бедствия.

Компанията за технологии за градска въздушна мобилност EHang Holdings ускорява усилията си за насърчаване на търговската употреба на електрически самолети с вертикално излитане и кацане в сектори като туристически обиколки, туризъм и логистика. Наречени „въздушни таксита“, eVTOL самолетите (electric Vertical Take-off and Landing, eVTOL) не изискват традиционни летища или писти. Подобно на хеликоптерите, тези летателни средства излитат вертикално и след това преминават в режим на полет с фиксирано крило. Те предлагат обещаващ начин за въздушен транспорт и разглеждане на забележителности, особено при преминаване през задръстени големи градове.

EHang получи един от първите сертификати за въздушен оператор за граждански безпилотни летателни средства, превозващи хора. Сертификацията бележи значителна стъпка към комерсиализацията и масовото приемане на услугите за полети на ниска надморска височина. Туристически услуги се очаква да започнат в Гуанджоу, Хъфей, Анхуей и др. места.

Ху Хуаджъ, основател, председател и изпълнителен директор на EHang, каза, че икономиката на ниска височина и свързаните с нея сектори представляват значителна пазарна възможност за развитието на градската въздушна мобилност и служат като нов двигател за бъдещия растеж в Китай. Компанията се надява да въведе безопасни и надеждни безпилотни самолети eVTOL и да предложи автономни и екологични услуги за въздушна мобилност.

През юни EHang получи поръчка за покупка на 50 единици от безпилотния си самолет EH216-S eVTOL от Guizhou Scenic Tourism Development Co. Самолетът ще бъде разположен в живописни райони в провинция Гуейджоу, за да предлага услуги за въздушен туризъм и разглеждане на забележителности на ниска височина. През август компанията обяви, че нейният VT20, модел за транспорт и логистика, е успешно завършил междуградска доставка на товари между Джухай и Гуанджоу в района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао. Полетът е изминал 83 километра и е продължил около 55 минути. Ако се развие, това има потенциал да спестява доста време и да подобри логистичната ефективност.

Според доклад на компанията за пазарни изследвания CCID Consulting, китайската eVTOL индустрия ще поддържа бърз растеж през следващите няколко години, като размерът на пазара ще достигне 9,5 милиарда юана през 2026 г. Очаква се все повече компании да получат сертификати за извършване на различни дейности, което ще подкрепи растежа на сектора. Глобалната консултантска компания Roland Berger изчислява, че до 2025 г. в света ще има до 3000 въздушни таксита, а тази цифра ще се увеличи експоненциално до 100 000 до 2050 г.

Ю Джанфу, партньор на Roland Berger, каза, че в сравнение с традиционните хеликоптери, eVTOL самолетите са по-малки, по-леки и изискват по-малко място за излитане и кацане. Те също имат по-ниски оперативни разходи, което ще даде голям тласък на тяхната популярност.

Икономиката на ниска височина, която играе ключова роля в развитието на нови качествени производителни сили, беше спомената в доклада за работата на правителството за първи път миналата година. Около 30 региона на провинциално ниво в цялата страна включват укрепването на развитието на икономиката на ниска височина в местните доклади и въвеждат съответните политики.

Градовете Хъфей, Гуанджоу и Шънджън са приели благоприятни мерки, като предоставяне на субсидии и стимули, за да улеснят развитието на икономиката на ниска височина. Целта е да се изградят свързани индустриални клъстери и да се спечели конкурентно предимство в нововъзникващата индустрия.

Министерството на промишлеността и информационните технологии и три други правителствени ведомства наскоро издаде официален доклад, според който Китай ще създаде нов модел на развитие за общата авиационна индустрия. Той ще се характеризира с висококачествени, интелигентни и зелени характеристики до 2030 г. и се очаква да образува пазар на стойност над 1 трилион юана.