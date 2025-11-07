/Поглед.инфо/ На общите дискусии на Съвета за сигурност на ООН по въпроса за климата и безопасността на 6 ноември представителят на САЩ говори два пъти, обвинявайки Китай в производството на масивни въглеродни емисии, като същевременно хвалеше американската екологична политика като „успешна“ и „пример за другите страни“.

Постоянният представител на Китай в ООН Гън Шуан опроверга безпочвените нападки на представителя на САЩ, заявявайки, че Китай е страна, която сериозно изпълнява ангажимента си за намаляване на въглеродните емисии и е постигала най-очевидни успехи. Китай действа активно за справяне с климатичните промени. От дълги години страната допринася с над 30% за световния икономически ръст, но въглеродните емисии на глава от населението в Китай остават далеч от най-високите в света.

От своя страна САЩ са страна, чийто кумулативни въглеродни емисии са най-големите в света, като емисиите на глава от населението постоянно се нареждат сред най-високите в света. САЩ два пъти напуснаха Парижкото споразумение, което сериозно подкопава глобалните усилия за управление на климата. САЩ се превърнаха в най-голяма бариера за международното сътрудничество в борбата с климатични промени, заяви Гън Шуан.