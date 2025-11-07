/Поглед.инфо/ Европейският съюз активно увеличава усилията за диверсификация на експортните пазари чрез сключване на споразумения за свободна търговия с чуждестранни предприятия. В момента Китай се опитва да се съобразяват повече с международните стандарти чрез отваряне на високо ниво и стабилно разширяване на институционалното отваряне. Китай и Европа имат огромно пространство за сътрудничество тъй като имат широки общи интереси в икономиката и търговията, заяви говорителят на Министерството на търговията на Китай Хъ Ядун.

Китай е готов да задълбочи взаимоизгодното сътрудничество с ЕС, като търси възможности за сключване на търговски споразумения за инвестиции, с което да се улесни търговията между двете страни, допълни Хъ Ядун.