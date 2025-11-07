/Поглед.инфо/ Световната интернет конференция за 2025 г. беше открита тази сутрин в Уджън, провинция Джъдзян. Главната тема на събитието е „Изграждане на отворено, сътрудничещо, сигурно и приобщаващо цифрово бъдеще – съвместно изграждане на общност със споделена съдба в киберпространството“. Освен церемонията по откриването и основния форум, Уджън ще бъде и домакин на 24 подфорума за глобални инициативи за развитие, цифрова икономика и други теми.

Вчера започна и изложението „Светлината на интернет“, което е едно от ключовите области на срещата в Уджън. Изложението е посветено на темата за „Изкуствен интелект+“ и представя цялостна панорама на най-новите постижения в областта на технологичните иновации, индустриалното развитие и приложните технологии в областта на изкуствения интелект, привличайки 670 компании и институции от 54 страни и региони по света да участват в онлайн и офлайн конференциите.