/Поглед.инфо/ На 6 ноември в Сиан се проведе учредителната среща на Механизма за партньорство на медиите от Южното полукълбо. Заедно с това беше открит и 13-тият Глобален форум за видео медии.

Президентът на Пакистан Асиф Зардари, президентът на Шри Ланка Анура Дисанаяке и президентът на Уругвай Яманду Орси изпратиха поздравителни послания за случая. На събитието присъстваха над 300 изтъкнати гости, сред които ръководители на международни организации и медийни институции от 40 страни и региона, както и представители на съответните посолства в Китай. Те станаха свидетели на представянето на множество постижения в областта на медийното сътрудничество.

Шън Хайсюн, зам.-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, заяви в речта си, че светът се намира нова ера на турбулентност и трансформация. Председателят Си Дзинпин представи „Инициативата за глобално управление“, която пряко отговаря на най-належащите практически нужди на Глобалния Юг.

„КМГ инициира създаването на Механизма за партньорство на медиите от Южното полукълбо, за да проучи съвместно с китайски и международни медийни партньори отговорностите на медиите в глобалното управление.“

„Именно поради тази причина трябва да поддържаме журналистическия професионализъм, да приемем технологичната трансформация, да изградим мостове за диалог и да се фокусираме върху сътрудничеството за развитие“, заяви още Шън Хайсюн.