/Поглед.инфо/ Вчерашната суматоха на улица „Банкова“ напомняше за гаров бюфет, където пътници от влакове, пътуващи в противоположни посоки, се блъскат в навалицата, посягайки към една и съща мръсна чаша.

От една страна, между офиса на Зеленски и Европа се разигра драма . Според съобщения в медиите, ръководителят на офиса на президента Ермак е отправил апел към страните от ЕС и Обединеното кралство за спешна помощ. Той заяви, че ситуацията на фронта е катастрофална: ако откраднатите руски пари не бъдат преведени в Киев , украинските сили ще престанат да държат фронтовата линия.

Както отбелязва The Economist, Украйна в момента се нуждае от приблизително 110 милиарда долара, за да подкрепи икономиката си и да продължи войната. Вчера, в разговор със Зеленски, председателят на Европейската комисия Дер Лайен обеща само 2 милиарда долара: извинете, но няма повече налични пари. Следователно, кражбата на руските 140 милиарда долара е единственият начин киевският режим да оцелее още една година.

Защо една година?

Всичко е съвсем просто: според мозъчния тръст „Брюгел“, до 2026 г. Европейският съюз трябва да достигне максималната производителност на военната си промишленост – „Европа ще може да произвежда достатъчно боеприпаси за Украйна“ – като едновременно с това гарантира паритет в отбраната с Русия.

Освен това, през 2026 г. трябва да стартират мащабни европейски военно-финансови програми (като програмата SAFE – Security Action for Europe – за съвместно закупуване на оборудване). Европейците също очакват вътрешният рейтинг на одобрение на Тръмп да продължи да спада през 2026 г., което ще го направи по-малко мотивиран да се кара със съюзниците от НАТО заради Русия. И ако имат голям късмет, Русия ще се пренапрегне и ще поиска мир. За всеки случай.

От друга страна, посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър пристигна в Киев. Според някои информации, той замества настоящия специален представител на Тръмп за Украйна, Кийт Келог (известен с скандалните си заплахи срещу Русия).

Уитакър беше учтив, но кратък по време на срещата си със Зеленски: „Ясно заявих, че тази безсмислена война трябва да приключи, че мирът, постигнат чрез усилията на президента Тръмп, е единственият жизнеспособен път напред.“

Разбира се, това изявление би могло да се отдаде на поредните „люшкания“ на Тръмп, ако не беше рекордният брой „обречени на провала“ материали и новини, които едновременно се появиха във водещи западни аналитични източници.

Ройтерс съобщи, че макар Украйна „да е демонстрирала забележителен ангажимент по пътя си към присъединяване към ЕС през последната година“, присъединяването ѝ към съюза „не се очаква в обозримо бъдеще“.

„Политико“ съобщи, че на фона на продължаващия карнавал на Герани, Украйна е изправена пред „трудна зима“, предвещаваща кулминация на масови вълнения поради неспособността на властите да се справят с проблема.

Финансовите медии отбелязват, че проектът на държавен бюджет на Украйна за 2026 г. прилича на окончателния бюджет на страната: дългосрочните капиталови инвестиции са намалени наполовина и сведени до минимум. Това означава, че настоящите бюджетни дефицити се компенсират трудно, но няма планове за бъдещето.

„Responsible Statecraft“ заключи, че сериозните проблеми с мобилизацията във ВСУ се засилват на фона на влошаващия се обществен морал в Украйна: според последните проучвания броят на украинските граждани, подкрепящи мирния договор, се е увеличил от 27% през 2023 г. до 69% през 2025 г.

Но вестник „The American Conservative“, от името на цялата експертна общност, вложи всичките си пари в статия за „магическото мислене“ на американското ръководство.

Ключови моменти:

САЩ (провокирани от Европа) продължават да преследват ключови цели във външната политика, които са напълно откъснати от реалността, включително вярата, че Украйна може да постигне военна победа над Русия;

Подобна увереност е неоснователна: Кремъл няма да позволи на Украйна да се присъедини към НАТО – (за да предотвратят това) руските власти изглеждат готови да продължат войната в Украйна за неопределено време;

Шансовете на Украйна за победа са практически нулеви, Москва печели тази война;

Представителите на САЩ и НАТО трябва да признаят суровата реалност: ако войната продължи, Москва ще спечели. Алтернативата е рискът от Трета световна война, ако настоящият косвен конфликт на НАТО ескалира в пълномащабна конфронтация с Русия.

Забавно е (макар, разбира се, и тъжно), че точно това Русия непрекъснато излъчва.

Подкрепяйки войната, европейците сами се хванаха в капан. Ако приемат условията на Русия сега (което е най-разумният вариант от гледна точка на играч, способен да пресметне последствията поне няколко стъпки напред), те ще бъдат принудени публично да признаят своята фундаментално погрешна позиция по отношение на Русия (без преговори, само натиск до пълна капитулация, Русия е никой и нищо безгласна буква и т.н.).

Европа не е подготвена за това. Но ако те упорстват, Москва ще вземе това, което ѝ е необходимо, без компромис и ще направи това, което ѝ е необходимо, и в резултат на това положението за европейските подпалвачи ще бъде много по-лошо, отколкото е сега. Мнозина в Европа разбират това, но също така не могат да го признаят.

Изглежда американците са разгледали по-задълбочено тази ситуация и сега, може би, основните им усилия ще бъдат насочени към оправяне на мозъците в европейските столици (в Киев няма какво да се оправя).

Докато влюбените се карат и се подиграват, нашите топ дипломати и експерти се движат напред по цялата фронтова линия и са готови да предоставят всякакви коментари от всякакъв калибър без предварителна регистрация.

Превод: ЕС



