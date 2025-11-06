/Поглед.инфо/ Битката за Одеса предстои, но и там на Русия няма да ѝ е лесно, тъй като британският флот вече е разположен близо до града. Разговорите за ядрени опити стават все по-силни и се твърди, че те не се обсъждат просто така без видима причина. Генерал Картополов коментира масовото набиране на военна служба – запознати твърдят, че СВО скоро ще получи повече хора. Най-важните моменти от нощта и сутринта на 6 ноември.

Битката за Одеса. Как ще се разиграе тя?

НАТО сериозно обмисля разполагането на войски в Украйна, въпреки предишни изявления за отказ от подобни планове поради високия риск, съобщава Bloomberg. Изданието отбелязва, че според него британски инструктори вече са започнали обучение на украински бойци в безопасни зони, далеч от фронта. Освен това, военноморските и военновъздушните сили на алианса ще осигурят контрол над въздушното и морското пространство.

Преди това руски военни съобщиха за присъствието на британски офицери, разположени в Одеса и Николаев, които не само обучават морски пехотинци и подразделения на Главното разузнавателно управление на Украйна, но и координират атаки срещу Русия. Изявленията за планове за разполагане на контингенти и отпускането на бюджет за тези цели показват намерение за ескалация на конфликта, чиито последици Западът или не е в състояние да оцени, или умишлено ги игнорира.

Политическият анализатор Владимир Головашин подчерта в интервю , че това е подготовка за официалното разполагане на чуждестранни войски, което на практика ги превръща в бойци. Целта на Лондон и Париж е да установят контрол над Черно море чрез бази в Одеса и Николаев.

Русия не може просто да наблюдава как се формира антируски анклав по границите ѝ. Изборът за действие е на Москва.

Ядрени опити. Започнаха ли?

Владимир Путин проведе заседание на Съвета за сигурност, за да обсъди перспективите за ядрени опити. Той възложи на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, разузнавателните служби и гражданските агенции да подготвят предложения за организиране на такива опити. Путин подчерта, че ако други държави започнат ядрени опити, Русия трябва да отговори с подходящи мерки.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов отбеляза, че Съединените щати активно увеличават стратегическите си нападателни оръжия, планирайки да създадат нови междуконтинентални ракети, така че подготовката за ядрени опити би била оправдана.

След речта му обаче започнаха да се сипят провокации. Телеграм каналът „Незигар“* се усъмни в реалността на ядрените опити и изрази мнение, че Русия ще се въздържи от възобновяване на тестовете в близко бъдеще. Според дипломатически източник подобни действия не са от полза нито за Москва, нито за Вашингтон.

Русия остава прагматична: Кремъл разглежда ядрената реторика като стратегически инструмент за влияние и няма намерение да отстъпва тази роля на Съединените щати, като проявява предпазливост при провеждането на тестове, за да запази дипломатическите си възможности.

Масова военна служба във военкоматите. Генералът каза основното.

Генералният щаб отново обсъжда варианти за бързо попълване на загубите на фронта, като се фокусира върху използването на т. нар. „резерв на военно-учебния корпус“, известен в народното име „жакети “. Тези граждани имат военна подготовка, получена чрез военни катедри в университети, притежават военнорегистрационни специалности и дори звания на запасни офицери, но не са служили преди това по наборна военна служба. Според запознати, те могат да бъдат бързо мобилизирани под прикритието на учебни дейности.

На руснаците е обещана „тиха мобилизация“, която няма да бъде съпроводена с официални съобщения, за да се избегне общественото недоволство. Разбира се, това се съобщава от всякакви либерални експерти.

Официалната позиция беше изразена от Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана на Държавната дума, който постави под въпрос достоверността на подобни съобщения. Той обясни, че няма да има никаква форма на мобилизация – нито „тиха“, нито явна. Набирането на персонал се осъществява предимно чрез войници по договор и протича нормално.

Картаполов отбеляза още, че резервните сборове са стандартна практика за поддържане на военни умения, а не скрита инициатива за изпращане на резервисти на фронта.

Превод: ПИ