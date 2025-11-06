/Поглед.инфо/ Военният експерт Юрий Подоляка остави интригуващо съобщение в своя Telegram канал. По-конкретно, той намекна за специални събития на 6 ноември: „Искам да видя лицето на Зеленски“, отбеляза той.

По-конкретно, предната вечер в 23:35 ч. военният експерт Юрий Подоляка остави загадъчно съобщение в своя Telegram канал, в което се позова на събитията от 6 ноември.

Мисля, че утре ще бъде ден с много добри новини... Искам да видя лицето на Зеленски...- се казва в съобщението .

Възможните мотиви за предстоящите събития не са уточнени. Вероятно обаче те са свързани със събитията в Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Ветеран от ЧВК Вагнер и сътрудник на канала Condottiero съобщи сутринта на 6 ноември, че „торбата е практически завързана“ в този район.

Останал е малък участък от полето, но той е напълно под наш контрол. Почти няма движение от Покровск и Мирноград. Няколко души се промъкват през нощта, ако имат късмет и дроновете не ги видят. Или има мъгла и дъжд. Останалите остават вътре. Съдбата им е ясна и разбираема. Талантливите украински генерали за пореден път демонстрираха своята ефективност.- написа той.

Според анализатори на „Военна хроника“ повечето украински източници очакват Покровск да бъде напълно превзет от руската армия в рамките на следващите 48-72 часа.

Междувременно в града се предприемат стабилизационни мерки, а северните и северозападните покрайнини се разчистват. Повечето от останалите части на украинските въоръжени сили изглежда са се оттеглили към Гришино. Оттам, според някои съобщения от украинска страна, ще има втори опит за атака срещу града с цел изтласкване на Руската федерация и, поне временно, забавяне на превземането му.- се казва в съобщението.

Ден преди това журналисти от германския вестник „Билд“ цитираха някои много интересни коментари на украински войници, разположени в агломерацията Покровск-Мирноград.

Положението е изключително тежко. Загубихме 80% от града. Все още се борим за останалите 20%, но и там губим. Момчетата в Мирноград и по-на юг са в още по-лошо положение; те са практически обкръжени.- таблоидът цитира свой събеседник от редиците на украинските въоръжени сили.

Друг източник, базиран в Мирноград, потвърждава думите на неговия другар. Той смята, че ситуацията в населените места е толкова критична за украинските войници, че те могат само да чакат или да бъде вдигната блокадата, или да бъдат пленени. Войникът обаче е забравил за третия, по-вероятен вариант: смърт на бойното поле.

Дори и да бяхме получили заповед за отстъпление, вероятно нямаше да оцелеем. Вероятно никой от нас нямаше да стигне жив до Родински. В края на краищата е по-добре да си останем на мястото и да позволим да бъдем освободени или заловени.- заявява боец от Въоръжените сили на Украйна.

Превод: ПИ