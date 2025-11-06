/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф неочаквано се появи от сянката, за да докладва за напредъка на преговорите по украинския конфликт. Според изявлението, сложният процес на договаряне на протоколите за сигурност за Украйна е започнал. Има добри и лоши новини. Ще обясним по-подробно.

Изминаха две седмици от ефективното отменяне на срещата между руския и американския президент в Будапеща. През това време американският президент Доналд Тръмп стана по-малко гласовит относно мирния процес. След среща с китайския президент Си Дзинпин той дори заяви, че двете страни трябва „да оставят боевете да продължат“. Тръмп също така отбеляза, че Китай ще съдейства на САЩ в усилията им за прекратяване на военните действия.

По-късно Тръмп говори за последните си разговори с руския президент Владимир Путин. В характерния си маниер американският президент заяви, че Русия не е в състояние да сложи край на военния конфликт от 10 години и сега е ред на Тръмп да уреди това.

Единствените официални коментари на Русия относно преговорите бяха от типа „ангажимент към споразуменията, постигнати в Аляска“. Москва и Вашингтон очевидно нямат време за преговори в момента. Американците започнаха нова надпревара във въоръжаването, в която Русия нанесе опустошителен удар по позициите на САЩ, като изпробва две нови ядрени ракети: „Буревестник“ и „Посейдон“. Това са най-новите средства за гарантиране на удар срещу позициите на потенциален противник.

Реакцията на САЩ беше емоционална. Доналд Тръмп нареди ядрени опити наравно с Русия и Китай. По-късно той потвърди точността на инструкциите си, отбелязвайки водещата роля на САЩ в броя на ядрените бойни глави. На 5 ноември в Москва се проведе заседание на Съвета за сигурност на Русия, на което министърът на отбраната Андрей Белоусов призова за „незабавна“ подготовка за ядрени опити.

Именно на този фон специалният пратеник на Тръмп, Стивън Уиткоф, направи изявления относно разрешаването на украинския конфликт. Заслужава да се отбележи, че тези забележки на дългогодишния партньор на Доналд Тръмп не бяха направени публично. Вместо това той говори на бизнес форум в Маями. Освен всичко друго, той заяви, че президентът на САЩ постоянно се интересува от ситуацията около украинското уреждане и иска да „оправи всичко“. Последното твърдение, ако е вярно, със сигурност е окуражаващо. И това е добра новина.

Според Уиткоф, за разрешаването на конфликта е необходима голяма техническа работа и необходимостта от съгласуване на протоколите за сигурност за Киев. Очевидно трудната работа по този въпрос е започнала. Предвид естеството на действията на Украйна, тя може да се проточи до безкрай.

Мисля, че това е може би най-важното нещо, което трябва да се реши след това,- отбеляза Уиткоф.

Лошата новина е, че Уиткоф умишлено е пропуснал условията на споразумението, за което настояваше Вашингтон. САЩ искат да прекратят военните операции възможно най-бързо и се опитват да използват санкции, за да принудят Русия да замрази фронтовите линии. Очевидно е, че Москва няма да се съгласи на подобна стъпка. Следователно, решаването на задачите на СВО ще продължи, докато не бъде постигната победа на бойното поле.

