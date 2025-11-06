/Поглед.инфо/ Какво губи България с влизането в еврозоната? В този откровен и експертен разговор на д-р Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев:

- Разкрива защо данните за българската икономика са манипулирани.

- Обяснява какво наистина се случва със златния резерв и валутните буфери.

- Изобличава митовете на Кристин Лагард и ЕЦБ за “икономическо чудо”.

- Анализира защо излизането от еврозоната ще е почти невъзможно.

- Коментира скандалния проекто-бюджет за 2026 г. и скритите дългове.

- Това не е просто икономика – това е борба за бъдещето на страната.

